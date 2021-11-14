Никак не обновляется МТ5. Последний билд 2361.

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Не могу обновить МТ5. Постоянно выводиться сообщение об автоматическом обновлении МТ5.

Имею полные права на изменения. Убирал атрибут для папки установки "Только для чтения". НЕ ПОМОГАЕТ.

Удалял полностью программу, после чистил CCleaner и устанавливал последний дистрибутив с сайта. НЕ ПОМОГАЕТ.

Делал все что описано выше (удалял/ чистил) и устанавливал в другую папку. НЕ ПОМОГАЕТ.

Есть ли программа у разработчиков, которая подчищает полностью после удаления МТ5 (реестр, доп файлы на компе)??

Может есть другой способ удаления старого/ установки нового билда?

 

Обновления 32 битных версий прекратилось на билде 2361.

Переходите на 64 битные операционки, пожалуйста.

 
MetaQuotes:

Обновления 32 битных версий прекратилось на билде 2361.

Переходите на 64 битные операционки, пожалуйста.

Спасибо за ответ.

Компьютер не позволяет...)

 
vabes:

Компьютер не позволяет...)

Сейчас, за 100-200 баксов можно "обновить" все железки)
Китайцы чуть ли не на вес продают б/у процессоры, память, видео.

Покупаете какой-нибудь Q9650, памяти побольше, видео - какой-нить титаниум, плюс ссд... и всё летает :)

[Удален]  
отличный

билд 2361

я его из линукса вытащил и на винде запустил - отлично работает. А самое главное, что не обновляется каждый день или правильней сказать, каждую неделю.

Снимок экрана_2021-09-02_18-01-02.png 

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А Вот скопированный терминал из Линукс - работает в Винде 

mt5 2361

 
MetaQuotes #:

Обновления 32 битных версий прекратилось на билде 2361.

Переходите на 64 битные операционки, пожалуйста.

Большое вам спасибо, как на них переходить? Если компьютер не новый!

 
Lemonwish #:

Большое вам спасибо, как на них переходить? Если компьютер не новый!

У Вас же официальная версия Windows? Правда? Поэтому смело звоните в техподдержку Windows и задавайте вопрос.

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