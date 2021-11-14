Никак не обновляется МТ5. Последний билд 2361.
Обновления 32 битных версий прекратилось на билде 2361.
Переходите на 64 битные операционки, пожалуйста.
Обновления 32 битных версий прекратилось на билде 2361.
Переходите на 64 битные операционки, пожалуйста.
Спасибо за ответ.
Компьютер не позволяет...)
Компьютер не позволяет...)
Сейчас, за 100-200 баксов можно "обновить" все железки)
Китайцы чуть ли не на вес продают б/у процессоры, память, видео.
Покупаете какой-нибудь Q9650, памяти побольше, видео - какой-нить титаниум, плюс ссд... и всё летает :)
билд 2361
я его из линукса вытащил и на винде запустил - отлично работает. А самое главное, что не обновляется каждый день или правильней сказать, каждую неделю.
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А Вот скопированный терминал из Линукс - работает в Винде
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Не могу обновить МТ5. Постоянно выводиться сообщение об автоматическом обновлении МТ5.
Имею полные права на изменения. Убирал атрибут для папки установки "Только для чтения". НЕ ПОМОГАЕТ.
Удалял полностью программу, после чистил CCleaner и устанавливал последний дистрибутив с сайта. НЕ ПОМОГАЕТ.
Делал все что описано выше (удалял/ чистил) и устанавливал в другую папку. НЕ ПОМОГАЕТ.
Есть ли программа у разработчиков, которая подчищает полностью после удаления МТ5 (реестр, доп файлы на компе)??
Может есть другой способ удаления старого/ установки нового билда?