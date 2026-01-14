Ошибки, баги, вопросы - страница 1364
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Работает, если .set в находится папке \symbolsets, хотя сохранить можно в любую папку
Особенность: при нескольких переключениях первоначальный порядок не восстанавливается
а где должна находится папка \symbolsets? у меня так \MT4\history\symbolsets\ и во всплывающем меню нет сетов никаких.
Не могу понять, почему советник в тестере не запускается? В режиме визуализации открывает окно тестирования и тут же его закрывает. Привожу скриншот сообщения в журнале. Советник компилируется без ошибок. Но почему-то сразу выгружается. Другие более ранние версии этого советника нормально работают в тестере.
предыдущее сообщение: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1382#comment_1858987
MT5 build 1150
Вот лог-файл тестера, я вставил в него свои комментарии, может что подскажете?
После многократных обрезаний кода советника попробовал запускать его на разных версия терминала. У меня осталась случайно старая версия терминала под другой счет, а также MQ-Demo.
и О чудо! - в тестере советник заработал! Билд 930. Правда после обновления до билд 1150 совет. перестал работать так же как и в моём основном торговом MT5. Вопрос к разработчикам: что такого сделали с компилятором в 1150, что советник скомпилированный в новой версии не работает? Как я уже писал выше, компилятор НИКАКИХ ошибок не выдает. Если бы знать что исправить, я бы исправил, а так не знаю что делать.
Ув. разработчики!
Не могу понять, если есть input перечислимый тип данных, он будет оптимизироваться или все значения будут случайностью?
А как изменить коэффициент копирования ? И объясните 70 летнему чайнику , где это можно увидеть в журнале ? С уважением Александр.
Инструменты: Журнал - Пользовательский интерфейс.
Я хочу, чтобы все копируемые сделки совершались с фиксированным объемом в 1.0 лот. Это возможно?
На счете провайдера все сделки совершаются объемом в 0.1 лота. Я хочу, чтобы у меня эти сделки копировались с большим объемом, например, 0.3 лота. Могу ли я поднять объем самостоятельно?
Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?
Обзор рынка\Набор символов\Сохранить как...
Сохраняет то сохраняет исправно. Но не читает.
Сохраняет то сохраняет исправно. Но не читает.
Какая у Вас ОС, битность, билд терминала, режим запуска, где расположена папка терминала и папка данных терминала, UAC включен ? Каким пользователем и с какими права запускается приложение?
Какая у Вас ОС, битность, билд терминала, режим запуска, где расположена папка терминала и папка данных терминала, UAC включен ? Каким пользователем и с какими права запускается приложение?
Win 8.1 x64, MT4 build 4.00.854 запускается в режиме /portable от имени простого пользователя и с правами administrator (результат одинаковый), папка терминала расположена на втором логическом диске после системного, UAC включен.
Эта проблема с английским интерфейсом, а с русской локализацией вообще беда.
Инструменты: Журнал - Пользовательский интерфейс.
Я хочу, чтобы все копируемые сделки совершались с фиксированным объемом в 1.0 лот. Это возможно?
На счете провайдера все сделки совершаются объемом в 0.1 лота. Я хочу, чтобы у меня эти сделки копировались с большим объемом, например, 0.3 лота. Могу ли я поднять объем самостоятельно?
Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?