Ошибки, баги, вопросы - страница 1364

A100:

Работает, если .set в находится папке \symbolsets, хотя сохранить можно в любую папку

Особенность: при нескольких переключениях первоначальный порядок не восстанавливается

а где должна находится папка \symbolsets? у меня так \MT4\history\symbolsets\ и во всплывающем меню нет сетов никаких.
 
Joo Zepper:
а где должна находится папка \symbolsets? у меня так \MT4\history\symbolsets\ и во всплывающем меню нет сетов никаких.
Обзор рынка\Набор символов\Сохранить как...
 
Karputov Vladimir:
  1. Прочитать рекомендации из правил, в частности: "... торговый счёт следует открывать на том-же торговом сервере, что и провайдер сигналов..."
  2. Заглянуть в журнал терминала - и просмотреть какой коэффициент копирования выставляется системой...
А как изменить коэффициент копирования ? И объясните 70 летнему чайнику , где это можно увидеть в журнале ? С уважением Александр.
 
Igor Kuzminets:

Не могу понять, почему советник в тестере не  запускается?  В режиме визуализации открывает окно тестирования и тут же его  закрывает. Привожу скриншот сообщения в журнале.  Советник компилируется  без ошибок.  Но почему-то сразу выгружается.    Другие более ранние версии этого советника нормально работают в тестере. 

предыдущее сообщение:  https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1382#comment_1858987

MT5  build 1150   

Вот лог-файл тестера, я вставил в него свои комментарии,  может что подскажете? 

После многократных  обрезаний кода советника попробовал запускать его на разных версия терминала. У меня  осталась случайно старая версия терминала под другой счет, а также MQ-Demo.

и  О чудо!  - в тестере советник заработал!  Билд 930.   Правда после обновления  до билд 1150 совет. перестал работать так же как и в моём основном торговом MT5.  Вопрос к разработчикам:  что такого сделали с компилятором в 1150,   что  советник скомпилированный в новой версии не  работает?  Как  я уже  писал выше,  компилятор НИКАКИХ ошибок не выдает.  Если  бы знать что исправить, я бы исправил, а так не знаю что  делать.  

Файлы:
20150828.log  3 kb
[Удален]  

Ув. разработчики!

Не могу понять, если есть input перечислимый тип данных, он будет оптимизироваться или все значения будут случайностью?

 
A100:
Обзор рынка\Набор символов\Сохранить как...

Сохраняет то сохраняет исправно. Но не читает.


 
Joo Zepper:

Сохраняет то сохраняет исправно. Но не читает.

Какая у Вас ОС, битность, билд терминала, режим запуска, где расположена папка терминала и папка данных терминала, UAC включен ? Каким пользователем и с какими права запускается приложение?

 
Alexander:

Какая у Вас ОС, битность, билд терминала, режим запуска, где расположена папка терминала и папка данных терминала, UAC включен ? Каким пользователем и с какими права запускается приложение?

Win 8.1 x64, MT4 build 4.00.854 запускается в режиме /portable от имени простого пользователя и с правами administrator (результат одинаковый), папка терминала расположена на втором логическом диске после системного,  UAC включен.

Эта проблема с английским интерфейсом, а с русской локализацией вообще беда.

