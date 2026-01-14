Ошибки, баги, вопросы - страница 1368

Новый комментарий
 
Karputov Vladimir:
День прошёл тяжело, что ли? Не перекладывайте с больной головы на здоровую.
угу обновление на 2 новых параметра уже как 6 суток добавить не могут. в край надоело. пока они обновят у меня еще пару раз улучшение кода идут .
 
Leanid Aladzyeu:
угу обновление на 2 новых параметра уже как 6 суток добавить не могут. в край надоело. пока они обновят у меня еще пару раз улучшение кода идут .

А с регламентом Вы вообще знакомы?

... Все продукты, продаваемые через сервис "Маркет", проходят предварительную проверку и премодерацию. На проверку Продукта в обычном порядке отводится одна неделя, но проверка может быть завершена и раньше этого срока...

Правила покупки торговых роботов, индикаторов, книг и журналов в MetaTrader Market
Правила покупки торговых роботов, индикаторов, книг и журналов в MetaTrader Market
  • www.mql5.com
Общие положения и правила пользования сервисом Market
 
Leanid Aladzyeu:

Верните Агентов  ( тестер в онлайне ) в МТ4

 

как жить ?)) 

спустя 8 часов )))

 

 

 Написал абсолютный ММ   надо тестануть что бы знать ее стороны , но кажется узнаю я это через недельку).

Пора +нотебук для мт4 покупать а то неделю без творения кодов не смогу .

 
Karputov Vladimir:

А с регламентом Вы вообще знакомы?

... Все продукты, продаваемые через сервис "Маркет", проходят предварительную проверку и премодерацию. На проверку Продукта в обычном порядке отводится одна неделя, но проверка может быть завершена и раньше этого срока...

 

1. дело когда проверяют ,  а не "тролят" они сказали " найдена ошибка Х. Либо перестройтесь под ошибку либо добавьте проверок на запрет ", я сделал запрет они в ответ не как не объяснили а отклонили обнову . Такое чувство что они там на интерес ждут пока я именно его под металлы подстрою что бы узнать что получиться . 

 
Leanid Aladzyeu:
Если найдена ошибка - будьте добры исправьте. И ещё: перед тем, как написать опус - расставляйте, пожалуйста, знаки препинания. Реально трудно понять ход Ваших мыслей. 
 
Leanid Aladzyeu:

спустя 8 часов )))

 

 

 Написал абсолютный ММ   надо тестануть что бы знать ее стороны , но кажется узнаю я это через недельку).

Пора +нотебук для мт4 покупать а то неделю без творения кодов не смогу .

Разве можно вернуть то, чего никогда не было?

Агентов онлайн в 4-ке не было никогда. Возвращать нечего.

 
Alexey Da:

Разве можно вернуть то, чего никогда не было?

Агентов онлайн в 4-ке не было никогда. Возвращать нечего.

2 года назад я тут видел ( не уж то пора на отдых )

 

 

Тогда почему бы не добавить? в мт4

 
Alexey Da:

Разве можно вернуть то, чего никогда не было?

Агентов онлайн в 4-ке не было никогда. Возвращать нечего.

+100500. Сидел и удивлялся - чего ещё затребует вернуть...
 

Сразу оговорюсь что арбитражем не когда не пользовался и мало что знаю как  он работает ,

Но ссылаясь на данную тему

https://www.mql5.com/ru/forum/61559  

Вопрос если это запрещено , то почему такие советники имеют место быть в Маркете? 

Выводил ли кто деньги у брокера используя арбитражные стратегии?
Выводил ли кто деньги у брокера используя арбитражные стратегии?
  • www.mql5.com
Выводил ли кто деньги у брокера используя арбитражные стратегии? - - Категория: автоматические торговые системы
 

string  ChartSymbol(
   long  chart_id=0      // идентификатор графика
   );

Возвращаемое значение: Если графика не существует, то возвращается пустая строка.

Если  chart_id < 0, то возвращается символ текущего графика при _LastError = 0.

Остальные ::ChartXXX(...), например ::ChartPeriod( -1 ), в аналогичных условиях генерируют ERR_CHART_WRONG_ID

1...136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375...3695
Новый комментарий