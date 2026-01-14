Ошибки, баги, вопросы - страница 1368
День прошёл тяжело, что ли? Не перекладывайте с больной головы на здоровую.
угу обновление на 2 новых параметра уже как 6 суток добавить не могут. в край надоело. пока они обновят у меня еще пару раз улучшение кода идут .
А с регламентом Вы вообще знакомы?
... Все продукты, продаваемые через сервис "Маркет", проходят предварительную проверку и премодерацию. На проверку Продукта в обычном порядке отводится одна неделя, но проверка может быть завершена и раньше этого срока...
Верните Агентов ( тестер в онлайне ) в МТ4
как жить ?))
1. дело когда проверяют , а не "тролят" они сказали " найдена ошибка Х. Либо перестройтесь под ошибку либо добавьте проверок на запрет ", я сделал запрет они в ответ не как не объяснили а отклонили обнову . Такое чувство что они там на интерес ждут пока я именно его под металлы подстрою что бы узнать что получиться .
Разве можно вернуть то, чего никогда не было?
Агентов онлайн в 4-ке не было никогда. Возвращать нечего.
2 года назад я тут видел ( не уж то пора на отдых )
Тогда почему бы не добавить? в мт4
Сразу оговорюсь что арбитражем не когда не пользовался и мало что знаю как он работает ,
Но ссылаясь на данную тему
https://www.mql5.com/ru/forum/61559
Вопрос если это запрещено , то почему такие советники имеют место быть в Маркете?
string ChartSymbol(
long chart_id=0 // идентификатор графика
);
Возвращаемое значение: Если графика не существует, то возвращается пустая строка.
Если chart_id < 0, то возвращается символ текущего графика при _LastError = 0.
Остальные ::ChartXXX(...), например ::ChartPeriod( -1 ), в аналогичных условиях генерируют ERR_CHART_WRONG_ID