В продолжение своей же темы    https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1383#comment_1860447 

В Metaeditor.ini  поставил Optimize=0   После этого  перекомпилировал советник-болванку,  запустил в тестере,  работает!  

Что там с этой оптимизацией для  Win 7 x64 ,  не  знаю. Сутки,  прошли, уже думал что-то с OS. Мне старый рабочий сов. нужно было переделать для сопровождения позиции и автоматического  пирамидинга.  Сейчас буду продолжать.    

 
uekzq:
Все просмотрел ,но как изменить коэффициент копирования так и не нашел.
Приведите, пожалуйста, записи из журнала.
 

Обновился на билд 858

Уважаемые разработчики скажите хоть пару слов о том что сделано ...

Сразу могу сказать что символы в обзоре рынка просто не удаляются никак ,ни через кнопку дел ни через контекстное меню удалить ....

 
Karputov Vladimir:
Приведите, пожалуйста, записи из журнала.
https://www.mql5.com/ru/charts/3870877/eurusd-h1-ya-hi
uekzq:
Пожалуйста выложите логи журнала. Не нужно картинок. Нужен текст из лог-файла журнала. За целый день.
 

Верните Агентов  ( тестер в онлайне ) в МТ4

 

как жить ?)) 

 
Вообще не удаляются? Чарт по этому символу открыт?
 
Joo Zepper:

Win 8.1 x64, MT4 build 4.00.854 запускается в режиме /portable от имени простого пользователя и с правами administrator (результат одинаковый), папка терминала расположена на втором логическом диске после системного,  UAC включен.

Эта проблема с английским интерфейсом, а с русской локализацией вообще беда.

Обновитесь на 858 билд. Там этот функционал работает.
 
Проверили у себя. Проблема не воспроизводится.

Из диалога символов  тоже скрытие/показ не работает?

 

 
A100:
Из того, что обсуждалось я только понял, только то, что Вам неудобна запись a.operator==(b) при том, что она как правило сочетается с if (или ?:) и крайне редко является частью какого либо сложного выражения
Существенным аргументом за введение * (который не озвучивался ранее) может быть следующее:
class A { public:
        virtual bool    operator==( A& ) { Print(__FUNCSIG__); return true; }
        virtual bool    operator==( A* ) { Print(__FUNCSIG__); return true; }
};
void today( A *a, A *b )
{
        a == b;            //сравниваются указатели на равенство
        a.operator==( b ); //вызывается a.operator( A* )
//нет синтаксиса вызова a.operator( A& )
}

таким образом нельзя вызвать a.operator( A& ) даже явно, что существенно

В этой связи введение * совместно с вынесением операции сравнения указателей в отдельную функцию (возможно системную) разрешит все имеющиеся неоднозначности
void future( A *a, A *b )
{
        a == b;         //вызывается a.operator( A* )
        a == *b;        //вызывается a.operator( A& )
        ::IsEqualPointer( a, b ); //сравниваются указатели на равенство
}
Было оптимально - станет идеально! 
