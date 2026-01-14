Ошибки, баги, вопросы - страница 1365
В продолжение своей же темы https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1383#comment_1860447
В Metaeditor.ini поставил Optimize=0 После этого перекомпилировал советник-болванку, запустил в тестере, работает!
Что там с этой оптимизацией для Win 7 x64 , не знаю. Сутки, прошли, уже думал что-то с OS. Мне старый рабочий сов. нужно было переделать для сопровождения позиции и автоматического пирамидинга. Сейчас буду продолжать.
Все просмотрел ,но как изменить коэффициент копирования так и не нашел.
Обновился на билд 858
Уважаемые разработчики скажите хоть пару слов о том что сделано ...
Сразу могу сказать что символы в обзоре рынка просто не удаляются никак ,ни через кнопку дел ни через контекстное меню удалить ....
Приведите, пожалуйста, записи из журнала.
https://www.mql5.com/ru/charts/3870877/eurusd-h1-ya-hi
Верните Агентов ( тестер в онлайне ) в МТ4
как жить ?))
Win 8.1 x64, MT4 build 4.00.854 запускается в режиме /portable от имени простого пользователя и с правами administrator (результат одинаковый), папка терминала расположена на втором логическом диске после системного, UAC включен.
Эта проблема с английским интерфейсом, а с русской локализацией вообще беда.
Проверили у себя. Проблема не воспроизводится.
Из диалога символов тоже скрытие/показ не работает?
Из того, что обсуждалось я только понял, только то, что Вам неудобна запись a.operator==(b) при том, что она как правило сочетается с if (или ?:) и крайне редко является частью какого либо сложного выражения
таким образом нельзя вызвать a.operator( A& ) даже явно, что существенноВ этой связи введение * совместно с вынесением операции сравнения указателей в отдельную функцию (возможно системную) разрешит все имеющиеся неоднозначности Было оптимально - станет идеально!