Ошибки, баги, вопросы - страница 1367
В терминале перейдите во вкладку "Журнал". Теперь совершите ПРАВЫЙ клик мышки на любой записи во вкладке "Журнал" -> появится контекстное меню, в этом меню выберите "Просмотр" -> откроется программа просмотра лог-файлов. Теперь нужно выделить в этом окне всю информацию: кликните ЛЕВОЙ КНОПКОЙ мышки на самую верхнюю строчку, затем прокрутите список в самый низ и удерживая клавишу "shift" кликните ЛЕВОЙ КНОПКОЙ мышки на самой нижней строчке. В результате все строчки должны будут выделится. Осталось кликнуть внутри выделенного ПРАВОЙ КНОПКОЙ мышки и в контекстном меню выбрать команду копировать.
Теперь, когда текст из лог-файла скопирован в память, нужно на этом форуме написать новое сообщение и вставить текст из памяти в виде кода (это делается так: Правильно вставляем код на форуме).
Нет нету..
Напишите в сервисдеск. Необходимо максимально подробно все описать.
Напишите в сервисдеск. Необходимо максимально подробно все описать.
Вы задали тонну вопросов в 4 постах , вместо того что бы просто запросить скриншот с указанием версии , битности терминала, самого терминала ( символов . и ордерах открытых) и самой OS ПК.
Дергунчик в Обзоре рынка: время то нормально, то строго -5 минут. Началось недавно
build 1159 Win8.1\32. MetaQuotes-Demo
И программно ::TimeCurrent() - тоже. Если обновлять чаще секунды, то сразу становится заметно
Перезагрузка терминала не изменила поведение - видимо по какому то символу котировки идут с 5-ти минутной задержкой
Все делаю как вы написали вставляю код , но почему-то в тексте ничего не отображается.
а сейчас Вам скажут идите в суппорт, там Вам зададут большее 20 вопрос и даже если Вы на них ответите , ответа адекватного который решит проблему вы не увидите.
Ах да еще браузер поменять скажут.
Напишите в сервисдеск. Необходимо максимально подробно все описать.
Странно, сейчас все заработало, никаких изменений не делал..
Если снова проявится то отпишусь ..