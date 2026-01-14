Ошибки, баги, вопросы - страница 1367

Karputov Vladimir:

В терминале перейдите во вкладку "Журнал". Теперь совершите ПРАВЫЙ клик мышки на любой записи во вкладке "Журнал" -> появится контекстное меню, в этом меню выберите "Просмотр" -> откроется программа просмотра лог-файлов. Теперь нужно выделить в этом окне всю информацию: кликните ЛЕВОЙ  КНОПКОЙ мышки на самую верхнюю строчку, затем прокрутите список в самый низ и удерживая клавишу "shift" кликните ЛЕВОЙ КНОПКОЙ мышки на самой нижней строчке. В результате все строчки должны будут выделится. Осталось кликнуть внутри выделенного ПРАВОЙ КНОПКОЙ мышки и в контекстном меню выбрать команду копировать.

Теперь, когда текст из лог-файла скопирован в память, нужно на этом форуме написать новое сообщение и вставить текст из памяти в виде кода (это делается так: Правильно вставляем код на форуме). 

2015.08.28
2015.08.28 11:50:55.846 Images: screenshot 'https://www.mql5.com/ru/charts/3870866/eurusd-h1-ya-hi' published and successfully bound to user 'uekzq'
2015.08.28 11:52:35.390 Images: screenshot 'https://www.mql5.com/ru/charts/3870877/eurusd-h1-ya-hi' published and successfully bound to user 'uekzq'
2015.08.28 14:48:10.987 MQL4 Market: failed to get list of user products (receive response failed [12002])
2015.08.28 16:52:40.883 MQL4 Market: failed to get list of user products [503]

График EURUSD, H1, 2015.08.28 08:51 UTC, Ya-Hi, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, H1, 2015.08.28 08:51 UTC, Ya-Hi, MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: H1. Брокер: Ya-Hi. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2015.08.28 08:51 UTC.
 
Vladimir Pastushak:
Нет нету..

Напишите в сервисдеск. Необходимо максимально подробно все описать.
У нас не воспроизводится.

 
Alexander:

Напишите в сервисдеск. Необходимо максимально подробно все описать.
У нас не воспроизводится.

Вы задали тонну вопросов  в 4 постах , вместо того что бы просто запросить скриншот с указанием версии , битности терминала, самого терминала ( символов . и ордерах открытых) и самой OS ПК.

 

Дергунчик в Обзоре рынка: время то нормально, то строго -5 минут. Началось недавно

 

build 1159 Win8.1\32. MetaQuotes-Demo

И программно ::TimeCurrent() - тоже. Если обновлять чаще секунды, то сразу становится заметно

Перезагрузка терминала не изменила поведение - видимо по какому то символу котировки идут с 5-ти минутной задержкой

 
Все делаю как вы написали вставляю код , но почему-то в тексте ничего не отображается.
 
uekzq:
Все делаю как вы написали вставляю код , но почему-то в тексте ничего не отображается.

а сейчас Вам скажут идите в суппорт, там Вам зададут большее 20 вопрос и даже если Вы на них ответите , ответа адекватного который решит проблему вы не увидите. 

Ах да еще браузер поменять скажут. 

 
Leanid Aladzyeu:

а сейчас Вам скажут идите в суппорт, там Вам зададут большее 20 вопрос и даже если Вы на них ответите , ответа адекватного который решит проблему вы не увидите. 

Ах да еще браузер поменять скажут. 

День прошёл тяжело, что ли? Не перекладывайте с больной головы на здоровую.
 
Alexander:

Напишите в сервисдеск. Необходимо максимально подробно все описать.
У нас не воспроизводится.

Странно, сейчас все заработало, никаких изменений не делал..

Если снова проявится то отпишусь ..

