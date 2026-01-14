Ошибки, баги, вопросы - страница 1369
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос в другом: а возможен ли арбитраж на форексе?
таким образом нельзя вызвать a.operator( A& ) даже явно, что существенноВ этой связи введение * совместно с вынесением операции сравнения указателей в отдельную функцию (возможно системную) разрешит все имеющиеся неоднозначности Было оптимально - станет идеально!
Добавлены операторы *(Dereference/Inderection) и &(Address-of), никаких дополнительных изменений в языке делать не будем/планируем
Добавлены операторы *(Dereference/Inderection) и &(Address-of)
Добавлены операторы *(Dereference/Inderection) и &(Address-of), никаких дополнительных изменений в языке делать не будем/планируем
это только в MQL5 или в MQL4 тоже добавили?
Хотелось бы узнать насчёт перспективы введения property (как член класса). Недавно задавал такой вопрос, но комментариев от разработчиков не было. Планируется ли это, либо мне стоит сделать опрос на форуме по поводу востребованности этой фичи?
то после первой пары скобок перестаёт появляться всплывающий список автоподстановки с названиями членов класса, и весь дальнейший текст приходится набирать уже полностью вручную/вслепую.
Вот ещё неудобство. Когда пытаемся реализовать что-то вроде такого:
то после первой пары скобок перестаёт появляться всплывающий список автоподстановки с названиями членов класса, и весь дальнейший текст приходится набирать уже полностью вручную/вслепую.
bool FileIsExist(
const string file_name, // имя файла
int common_flag=0 // зона поиска
);
Проверяемый файл может оказаться поддиректорией. В этом случае функция FileIsExist() возвратит false, а в переменную _LastError будет записана ошибка 5018 - "Это не файл, а директория" (смотрите пример для функции FileFindFirst).
5018 не работает в подпапках\поддиректориях
Например если
и в примере https://www.mql5.com/ru/docs/files/filefindfirst было бы
то результат
а должен быть 1: Directory = Dir2\