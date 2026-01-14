Ошибки, баги, вопросы - страница 1363
Вот вы для начала приведите хотя бы один пример, как введение * или & может повлиять на существующие коды, тогда уже будет пример для разговора.
Ну если вам не видно, то это не значит что их нет. Это уже всё обсуждалось.
Не могу понять, почему советник в тестере не запускается? В режиме визуализации открывает окно тестирования и тут же его закрывает. Привожу скриншот сообщения в журнале. Советник компилируется без ошибок. Но почему-то сразу выгружается. Кот советника не выкладываю так, как очень большой. Другие более ранние версии этого советника нормально работают в тестере.
MT5 build 1150
После строки в журнале: Качество анализируемой истории 100%
: Core1 Disconnected - почему?
Окно тестера открывается и тут же закрывается 0,5 секунды проходит. Поэтому посмотреть журнал тестера не представляется возможным. Тестирование на EURUSD, другие советники на этом периоде и инструменте проходят нормально. Я сейчас в советнике пытаюсь большими кусками закомментировать код, просто методом исключения, но компилятор то ошибок в коде не видит.
Окно тестера открывается и тут же закрывается 0,5 секунды проходит. Поэтому посмотреть журнал тестера не представляется возможным. Тестирование на EURUSD, другие советники на этом периоде и инструменте проходят нормально. Я сейчас в советнике пытаюсь большими кусками закомментировать код, просто методом исключения, но компилятор то ошибок в коде не видит.
Работает, если .set в находится папке \symbolsets, хотя сохранить можно в любую папку
Особенность: при нескольких переключениях первоначальный порядок не восстанавливается
При копировании сделок они открываются минимальным объемом , а не пропорционально депозита .Как исправить ситуацию ?