Alexey Navoykov:

Вот вы для начала приведите хотя бы один пример, как введение * или & может повлиять на существующие коды, тогда уже будет пример для разговора.

С ходу я не могу привести примеры по той простой причине, что операций * и & нет и не определен их приоритет.
 
Alexey Navoykov:

Ну если вам не видно, то это не значит что их нет.  Это уже всё обсуждалось.

Из того, что обсуждалось я только понял, только то, что Вам неудобна запись a.operator==(b) при том, что она как правило сочетается с if (или ?:) и крайне редко является частью какого либо сложного выражения
 

Не могу понять, почему советник в тестере не  запускается?  В режиме визуализации открывает окно тестирования и тут же его  закрывает. Привожу скриншот сообщения в журнале.  Советник компилируется  без ошибок.  Но почему-то сразу выгружается.  Кот советника не выкладываю так, как очень  большой.  Другие более ранние версии этого советника нормально работают в тестере. 

MT5  build 1150 

После строки в журнале: Качество анализируемой истории 100% 

                                    : Core1  Disconnected   - почему? 

 

 
А что пишет в журнале тестера?
 

Окно тестера открывается и  тут же закрывается 0,5 секунды проходит.  Поэтому посмотреть  журнал тестера не представляется возможным.  Тестирование на EURUSD, другие советники на этом периоде и инструменте проходят  нормально.  Я  сейчас в советнике пытаюсь большими кусками закомментировать  код,  просто методом исключения,  но компилятор то ошибок в коде не видит.  

 
Igor Kuzminets:

Окно тестера открывается и  тут же закрывается 0,5 секунды проходит.  Поэтому посмотреть  журнал тестера не представляется возможным.  Тестирование на EURUSD, другие советники на этом периоде и инструменте проходят  нормально.  Я  сейчас в советнике пытаюсь большими кусками закомментировать  код,  просто методом исключения,  но компилятор то ошибок в коде не видит.  

Путь к журналу тестера примерно такой: ..\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\Agent-127.0.0.1-3000\Logs
 
В МТ4 не работает что ли загрузка набора символов из *.set в Обзоре рынка?
 

Работает, если .set в находится папке \symbolsets, хотя сохранить можно в любую папку

Особенность: при нескольких переключениях первоначальный порядок не восстанавливается

 
При копировании сделок они открываются минимальным объемом , а не пропорционально депозита .Как исправить ситуацию ?
 
uekzq:
При копировании сделок они открываются минимальным объемом , а не пропорционально депозита .Как исправить ситуацию ?
  1. Прочитать рекомендации из правил, в частности: "... торговый счёт следует открывать на том-же торговом сервере, что и провайдер сигналов..."
  2. Заглянуть в журнал терминала - и просмотреть какой коэффициент копирования выставляется системой...
