Начиная с некоторого билда появился баг с графическими объектами:  если в момент перетаскивания объекта мышью вызывается функция ObjectMove, то она всегда возвращает true, хотя по факту она не перемещает объект (и не может переместить его в принципе, поскольку пользователь удерживает объект).   Раньше всё было нормально, возвращалось false, и всегда можно было узнать, перетаскивается ли объект в данный момент или нет.
 

Почему в МТ5 некорректно отображается время на шкале графика?  Показывает будто сейчас 13 августа, хотя котировки идут текущие.


 
Какой билд? Какая ОС? Какое разрешение экрана и какой масштаб в настройках windows ?
 
Напишите в сервисдеск, пожалуйста.
 
билд 1159,  Win8,  1920x1200,  125%

 

Что-то меня сырость МТ5 уже раздражать начинает.  За столько лет не устранены такие детские болячки, как неучёт масштабного коэффицента ОС.  Ну как так можно...

И вот ещё какой-то баг.  Подключен сейчас к серверу MetaQuotes-Demo. По некоторым символам (например EURUSD, USDCAD) котировки на графике уже долгое время стоят на месте.  И работает только таймфрейм H1. При попытке переключиться на любой другой таймфрейм он зависает в статусе "Ожидание обновления" и всё.  При этом в "Обзоре рынка" всё скачет как положено.

И при попытке запустить любой идикатор на данном символе (включая штатные индикаторы), ничего не происходит, и в лог ничего не выдаётся.  OnInit не вызывается. Для оконных индикаторов лишь появляется пустое окно и всё.

 

У меня 13 августа после 17-го

  MT5\1159\32\8.1\1024x768\125% 

 
)))

После таких ляпов становится очевидно, что массовый переход на пятёрку произойдёт ещё очень нескоро.  Не знаю, сколько там смельчаков используют его сейчас в реальной торговле, но по факту продукт ещё не готов.

 
Ну и замечательно, Я готов пользоваться четверкой еще лет 50-80. Пятерка ничем не лучше, все что нужно для торговли как ручной так и автоматической - есть в четвертом целиком и полностью.
 
Обновитесь на 1168 билд с MetaQuotes-Demo.

Эта ошибка уже исправлена.

