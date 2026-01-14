Ошибки, баги, вопросы - страница 1344
Почему в МТ5 некорректно отображается время на шкале графика? Показывает будто сейчас 13 августа, хотя котировки идут текущие.
Начиная с некоторого билда появился баг с графическими объектами: если в момент перетаскивания объекта мышью вызывается функция ObjectMove, то она всегда возвращает true, хотя по факту она не перемещает объект (и не может переместить его в принципе, поскольку пользователь удерживает объект). Раньше всё было нормально, возвращалось false, и всегда можно было узнать, перетаскивается ли объект в данный момент или нет.
Какой билд? Какая ОС? Какое разрешение экрана и какой масштаб в настройках windows ?
билд 1159, Win8, 1920x1200, 125%
Что-то меня сырость МТ5 уже раздражать начинает. За столько лет не устранены такие детские болячки, как неучёт масштабного коэффицента ОС. Ну как так можно...
И вот ещё какой-то баг. Подключен сейчас к серверу MetaQuotes-Demo. По некоторым символам (например EURUSD, USDCAD) котировки на графике уже долгое время стоят на месте. И работает только таймфрейм H1. При попытке переключиться на любой другой таймфрейм он зависает в статусе "Ожидание обновления" и всё. При этом в "Обзоре рынка" всё скачет как положено.
И при попытке запустить любой идикатор на данном символе (включая штатные индикаторы), ничего не происходит, и в лог ничего не выдаётся. OnInit не вызывается. Для оконных индикаторов лишь появляется пустое окно и всё.
У меня 13 августа после 17-го
MT5\1159\32\8.1\1024x768\125%
)))
После таких ляпов становится очевидно, что массовый переход на пятёрку произойдёт ещё очень нескоро. Не знаю, сколько там смельчаков используют его сейчас в реальной торговле, но по факту продукт ещё не готов.
билд 1159, Win8, 1920x1200, 125%
Обновитесь на 1168 билд с MetaQuotes-Demo.
Эта ошибка уже исправлена.