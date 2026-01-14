Ошибки, баги, вопросы - страница 1343
Здравствуйте.
Вопрос по МТ5 и его Тестеру.
Есть самописный мультивалютный эксперт, вызывающий самописный мультивалютный индикатор, расчитывающий некие соотношения между двумя валютными парами. В процессе тестирования и отладки обнаружил проблему: в Терминале в какой-то момент времени линия "А" выше линии "Б", а в тестере в тот-же момент времени и при тех же настройках индикатора при включенной визуализации линия "А" ниже линии "Б". И в целом: вид линий индикатора в Терминале кардинально отличается от вида в Тестере. Вопрос: это глюк Тестера МТ5 или ошибки в коде?
Уточню: наблюдается именно перерисовка индикатора.
Всегда индикатор рисуется так, как в терминале. Возможно в тестере Вам нужно испробовать несколько режимов (все тики, математические цены и так далее).
Попробовал "Все тики", "OHLC на М1", "Только цены открытия". Результат тот-же - индикатор перерисовывается. Опция "Математические вычисления" не активна, не доступна.
Вопрос к разработчикам: при каких условиях история по символу считается несинхронизированной, т.е. SeriesInfoInteger(symbol, period, SERIES_SYNCHRONIZED) возвращает false?
Дело в том, что у меня время от времени возникает ситуация, когда по некоторому символу постоянно выдаётся false по всем таймфреймам, хотя история для него имеется (Bars и другие функции возвращают ненулевые значения). В чём может быть причина?
И ещё такая проблемка. Может у кого тоже встречается. В индикаторе при чтении истории по нескольким символам/таймфреймам через CopyTime, CopyClose и т.д. часто происходит моргание индикатора. Это не результат отрисовки (пересчёт баров там не происходит), а просто всё изображение пропадает на доли секунды, и затем снова появляется. А бывает что и не на доли, а на целые секунды. Обычно это наблюдается при прокрутке графика. Если же запрашиваемых таймсерий мало, то проблема не возникает.
Хотелось бы услышать комментарий разработчиков, как это может быть связано.
В таком случае код в студию.
Прилагаю иллюстрацию различий в терминале и тестере и код индикатора.
Вообще с функциями
Copy
есть и другие проблемы,
я столкнулся с тем что при вызове этой функции она может "заморозить" советник, писал программу с использованием большого числа символов и делал расчеты на истории буквально за 3 последних дня на каждом символе,
так вот бывали моменты когда все зависало на несколько минут , с трудом определил что это функции Copy . При этом функция спакойно обрабатывала 150-200 символов затем зависала, зависания происходили на разных символах...
время зависания колебалось от 5 секунд до 2-3 минут...
Ошибка в функции:
Вы пытаетесь с наскоку копировать данные другого символа. Так делать нельзя. Данные нужно сначала загрузить, подготовить, удостовериться... Вот описание: Организация доступа к данным
