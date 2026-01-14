Ошибки, баги, вопросы - страница 1345
Окно обзор рынка не дружит с контекстным меню, так сейчас что бы скрыть все символы мне нужно нажать на "показать все символы", а что бы показать все символы нужно нажать на "символы"
Эта ошибка уже исправлена. Ждите следующего билда.
Хочу высказать несколько замечаний по поводу оптимизатора стратегий.
1. Если функция OnTesterInit выполняется более 10 секунд, то в логе появляется сообщение "OnTesterInit works too long. Tester cannot be initialized". И оптимизация на агентах не запускается. Считаю это неправильным. Во время инициализации оптимизатора происходит подготовка данных на основе выбранных параметров, и это может занимать продолжительное время.
Вот в частности мой случай. Есть исходный файл с данными объёмом несколько гигабайт. Во время инициализации на его основе происходит формирование выборки данных (с учётом диапазона оптимизируемых параметров), эта выборка будет затем отсылаться непосредственно агентам. И этот процесс никак не укладывается в отведённые вами 10 секунд. Или что, я должен отсылать целиком весь этот многогигабайтный файл агентам? В облако?
Зачем вообще нужен этот таймаут? Если пользователю надоело ждать, он в любой момент может прервать тестирование нажатием кнопки "Стоп". Для этого она и предназначена. А ваша "забота" только создаёт проблему.
2. Если фактическая оптимизация на агентах не состоялась по каким-либо причинам (например из-за описанной выше причины, либо не задано оптимизируемых параметров, и др.), то деинициализация эксперта не запускается. Он остаётся висеть в каком-то непонятном состоянии, как будто ждёт результатов от агентов, хотя известно же, что никаких результатов не будет.
3. Отсутствует штатная возможность прервать процесс оптимизации на этапе OnTesterInit. Например если у нас недостаточно исходных данных и т.д. Не помогает ни ExpertRemove(), ни даже ошибка выполнения, например деление на ноль. Оптимизация всё-равно запускается после OnTesterInit. Считаю, для этих целей нужно предусмотреть вариант OnTesterInit, возвращающий значение int, по аналогии с OnInit. Тогда можно будет вернуть например INIT_FAILED и прервать оптимизацию.
Почему сейчас в МТ4 загрузка котировок доступна только с серверов метаквотов? Для чего это вообще сделали? Как тестировать советники на непонятных ваших дырявых котировках?
Да еще и сообщение выскакивает типа - "нет новых данных для символа EURUSDf"! Конечно, откуда они возьмутся, если метаквоты не используют добавочные символы в названии валютной пары!
Вопрос к разработчикам!
Почему привязка объектов на чарте разбита на две основные группы:
1. Привязка по дата/цена
2. Привязка по координатам X/Y
Сделайте перегрузку на все объекты, что бы вывод был по двум вариантам по всем объектам.
А самому слабо ? В помощь...
ChartTimePriceToXY
Сделайте плитки одинаковыми по размеру, что б не было антисимметрии
Разработчики, когда вы наконец сделаете нормальную регулировку скорости визуализации в тестере?
Последний шаг в бигунке и график просто улетает, а до этого еле движется! Может как то надо плавнее сделать переходы???
Сделайте плитки одинаковыми по размеру, что б не было антисимметрии
