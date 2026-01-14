Ошибки, баги, вопросы - страница 1351
Первый раз на такое напоролся. Компиляция без ошибок, варнингов нет, код полностью мой. Внес вчера значительные изменения и перестало запускаться, даже OnInit не вызывается. Могу откатится на старую версию в SVN, но хочется знать, что эти сообщения означают и чем могут быть вызваны. Код привести не могу, там проект из десятка файлов.
При запуске эксперта получаю сообщения
2015.08.22 22:06:34.602 ScalpHunter NZDJPY.e,M15: global initialization failed
2015.08.22 22:06:34.602 ScalpHunter NZDJPY.e,M15: invalid EX4 file (8)
2015.08.22 22:06:34.521 ScalpHunter NZDJPY.e,M15 inputs: StartLot=0.01; MaxLot=0.01; ProfitByLot=20.0; StartStopLoss=2000.0; TakeProfit=15.0; PriceStep=10.0; MaxDepoUsePercent=30.0; MaxOrdersInSeries=2; OrderModifyAfterOpen=true; UseChannel=true; MasterSlave=2; MasterSlaveFileName=MS_; TradeEnable=0; SensOpen=0.5; SensClose=1.0; MaxOrders=50; Slippage=50; Magic=1; StartTimeOpen=10:00; StopTimeOpen=23:00; ColorBuy=9639167; ColorSell=16776960; EnableLogOrders=false; EnableLogInfo=false; EnableTickSave=false; EnableLogAllOrders=true
2015.08.22 22:06:24.986 Expert Projects\ScalpHunter\ScalpHunter NZDJPY.e,M15: loaded successfully
Что значат две верхние строчки? И эта восьмерка в строке "invalid EX4 file (8)"
Ошибка инициализации глобальных переменных, скорее всего переменные входных параметров куда то не туда суете ...
Под отладчиком даже OnInit не запускается, то есть ошибка возникает именно при инициализации, как и написано. Неясно, почему invalid EX4 file, если компилятор не выдал ошибку или варнинг.
Код в студию , до инит ...
