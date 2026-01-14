Ошибки, баги, вопросы - страница 1351

Karputov Vladimir:
Массив таймсерия? Массив не таймсерия?
таймсерия
 
Itum:
таймсерия

Тогда пять последних значений:

// dollars[] - заполненный массив, таймсерия
//--- получение последних пяти значений
for(int i=4;i>=0;i++)
   Print("dollars[",i,"]=",dollars[i])
 

Первый раз на такое напоролся. Компиляция без ошибок, варнингов нет, код полностью мой. Внес вчера значительные изменения и перестало запускаться, даже OnInit не вызывается. Могу откатится на старую версию в SVN, но хочется знать, что эти сообщения означают и чем могут быть вызваны. Код привести не могу, там проект из десятка файлов.

При запуске эксперта получаю сообщения

2015.08.22 22:06:34.602    ScalpHunter NZDJPY.e,M15: global initialization failed
2015.08.22 22:06:34.602    ScalpHunter NZDJPY.e,M15: invalid EX4 file (8)
2015.08.22 22:06:34.521    ScalpHunter NZDJPY.e,M15 inputs: StartLot=0.01; MaxLot=0.01; ProfitByLot=20.0; StartStopLoss=2000.0; TakeProfit=15.0; PriceStep=10.0; MaxDepoUsePercent=30.0; MaxOrdersInSeries=2; OrderModifyAfterOpen=true; UseChannel=true; MasterSlave=2; MasterSlaveFileName=MS_; TradeEnable=0; SensOpen=0.5; SensClose=1.0; MaxOrders=50; Slippage=50; Magic=1; StartTimeOpen=10:00; StopTimeOpen=23:00; ColorBuy=9639167; ColorSell=16776960; EnableLogOrders=false; EnableLogInfo=false; EnableTickSave=false; EnableLogAllOrders=true
2015.08.22 22:06:24.986    Expert Projects\ScalpHunter\ScalpHunter NZDJPY.e,M15: loaded successfully

Что значат две верхние строчки? И эта восьмерка в строке "invalid EX4 file (8)"

 
Ошибка инициализации глобальных переменных, скорее всего переменные входных параметров куда то не туда суете ...
 
Vladimir Pastushak:
Ошибка инициализации глобальных переменных, скорее всего переменные входных параметров куда то не туда суете ...
Ну английский я понимаю, непонятно, где такая ошибка может возникнуть и почему он пишет invalid EX4 file, если нет ошибок компиляции и варнингов.
 
Vladimir Pastushak:
Ошибка инициализации глобальных переменных, скорее всего переменные входных параметров куда то не туда суете ...
Под отладчиком даже OnInit не запускается, то есть ошибка возникает именно при инициализации, как и написано. Неясно, почему invalid EX4 file, если компилятор не выдал ошибку или варнинг.
 
Alexey Volchanskiy:
Под отладчиком даже OnInit не запускается, то есть ошибка возникает именно при инициализации, как и написано. Неясно, почему invalid EX4 file, если компилятор не выдал ошибку или варнинг.
Код в студию , до инит ...
 
Vladimir Pastushak:
Код в студию , до инит ...
Спасибо за помощь, я разберусь. Скальпер состоит из десятка с лишним файлов .mqh с классами, так что выкладывать OnInit бессмысленно, в нем идет создание классов и их инициализация. Я поотключал все модули, скальпер теперь запускается в холостом режиме. Дальше буду сегодня включать их по одному и смотреть, где засада.
 

Когда это законы математики успели измениться ? 

С каких пор 4.5 не больше 4.45 ??

 

Leanid Aladzyeu:

Когда это законы математики успели измениться ? 

С каких пор 4.5 не больше 4.45 ??

 

Пробовали 4.50?
