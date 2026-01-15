Ошибки, баги, вопросы - страница 2535

Vladislav Andruschenko:

Ну а в журнале то сто пишет ?

Загружен и удален сразу.

 
Все, разобрался. Извиняюсь за беспокойство. 
 
Совсем нет идей, почему так получилось?
 

Вопрос к MetaQuotes. Почему у меня нет сервисдеска на странице профиля и нет кнопки вставки изображений в редакторе сообщений? Браузер Firefox x64.

Ошибка в МТ5 2085:

  1. признак форвард-оптимизации MQLInfoInteger(MQL_FORWARD) никогда не бывает true .
  2. В OnInit(), OnDeinit() и OnTester() вообще не работает функция Print().
 

Доброго времени суток! Помогите, кто поумнее!  Осваиваю mql5, неплохо зная 4-й. Пишу эксперта (а точнее переношу с mql4 со всеми правками). Возникает такая ситуация: эксперт при запуске вроде бы сделку открывает, все нормально. Оставляю работать - он то совершает, то нет открытие/закрытие сделки.

retcode 10021 -отсутствуют котировки для обработки запроса. Что это значит? Имитирую срабатывание условия открытия и закрытия сделки здесь же в эксперте - все работает. 

В чем может быть причина такого поведения? 

Aleksey Vyazmikin:
Совсем нет идей, почему так получилось?

Случается. Почему - хз (хто зает). Очень популярный ответ - а у вас стоит последний бета-релиз? Если нет, то .... и далее по тексту.

 
Сергей Таболин:

Случается. Почему - хз (хто зает). Очень популярный ответ - а у вас стоит последний бета-релиз? Если нет, то .... и далее по тексту.

Нее, хз это хочу знать.

 
Сергей Таболин:

Случается. Почему - хз (хто зает). Очень популярный ответ - а у вас стоит последний бета-релиз? Если нет, то .... и далее по тексту.

У меня 2097 стоит - самая большая проблема в том, что отловить такой баг ну очень сложно!

fxsaber:
Прошу помочь разобраться. Следующий код в Тестере открывает окно загрузки сет-файла через вызов соответствующего меню.

Этот код отлично работает, когда в Тестере выбрана вкладка "Параметры". Тогда выделенный комментарием в коде SendMessage возвращает 1.

Но если сменить вкладку, то меню вызывается, но в нем не выбирается пункт "Загрузить" - SendMessage возвращает 0. При этом руками в открывшемся меню выбрать пункт получается без проблем.

Подскажите, где загвоздка, что SendMessage возвращает ноль?

PRINT( user32::SendMessageW( handle, WM_COMMAND, id, 0 ) ); // Выбор пункта меню "Загрузить"
 
Незначительная и просто обходится, но все равно ошибка при компиляции: 
#define MACRO()    Print( "OK" ) //Error: ')' - unexpected in macro formal parameter list
void OnStart() { MACRO(); }
