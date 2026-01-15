Ошибки, баги, вопросы - страница 2535
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Загружен и удален сразу.
Вопрос к MetaQuotes. Почему у меня нет сервисдеска на странице профиля и нет кнопки вставки изображений в редакторе сообщений? Браузер Firefox x64.
Ошибка в МТ5 2085:
Доброго времени суток! Помогите, кто поумнее! Осваиваю mql5, неплохо зная 4-й. Пишу эксперта (а точнее переношу с mql4 со всеми правками). Возникает такая ситуация: эксперт при запуске вроде бы сделку открывает, все нормально. Оставляю работать - он то совершает, то нет открытие/закрытие сделки.
retcode 10021 -отсутствуют котировки для обработки запроса. Что это значит? Имитирую срабатывание условия открытия и закрытия сделки здесь же в эксперте - все работает.
В чем может быть причина такого поведения?
Совсем нет идей, почему так получилось?
Случается. Почему - хз (хто зает). Очень популярный ответ - а у вас стоит последний бета-релиз? Если нет, то .... и далее по тексту.
Случается. Почему - хз (хто зает). Очень популярный ответ - а у вас стоит последний бета-релиз? Если нет, то .... и далее по тексту.
Нее, хз это хочу знать.
Случается. Почему - хз (хто зает). Очень популярный ответ - а у вас стоит последний бета-релиз? Если нет, то .... и далее по тексту.
У меня 2097 стоит - самая большая проблема в том, что отловить такой баг ну очень сложно!
Прошу помочь разобраться. Следующий код в Тестере открывает окно загрузки сет-файла через вызов соответствующего меню.
Этот код отлично работает, когда в Тестере выбрана вкладка "Параметры". Тогда выделенный комментарием в коде SendMessage возвращает 1.
Но если сменить вкладку, то меню вызывается, но в нем не выбирается пункт "Загрузить" - SendMessage возвращает 0. При этом руками в открывшемся меню выбрать пункт получается без проблем.
Подскажите, где загвоздка, что SendMessage возвращает ноль?