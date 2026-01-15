Ошибки, баги, вопросы - страница 1921
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ошибка при компиляции
компилируется запись
Ошибка при компиляции
А разве в плюсах так можно?
А разве в плюсах так можно?
не исчезают оповещения, все перепробовал, все прочитано, на сайте мкл оповещений нет только в терминале..
не исчезают оповещения, все перепробовал, все прочитано, на сайте мкл оповещений нет только в терминале..
Так с самого начала было.
Тут была тема, в которой обнаружилось, какой файл нужно удалить, чтобы они отметились прочитанными. Но потом все равно появляются "приведения".
Оперативно не обновляются .log файлы %AppData%\MetaQuotes\Terminal\...\MQL5\Logs\YYYYMMDD.log
Обновление происходит только: после перезагрузки терминала или при выборе меню Просмотр. Если с начала суток не перезагружать и не выбирать Просмотр - то соответствующий файл будет пустой
Раньше то все работало (и даже открытый в MetaEditor YYYYMMDD.log файл сам обновлялся через несколько секунд после вывода строк во вкладке Эксперты) и не нужно было совершать лишних неочевидных действий
Доброй ночи! В советнике есть RSI и STO и вот никак не могу сделать так чтобы, когда сработал сигнал на покупку или продажу, то он открывался на новой свече, а не на текущей!!
код такой:
for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
if (OrderSymbol()==Symbol() && Magic==OrderMagicNumber())
return;
double RSI0 = iRSI(NULL, 0, RSIPeriod, PRICE_CLOSE, 0);
double RSI1 = iRSI(NULL, 0, RSIPeriod, PRICE_CLOSE, 1);
double STO0=iStochastic(NULL, 0, KPeriod, DPeriod, Slowing, MODE_SMA, STO_LOWHIGH, MODE_MAIN, 0);
double STO1=iStochastic(NULL, 0, KPeriod, DPeriod, Slowing, MODE_SMA, STO_LOWHIGH, MODE_MAIN, 1);
double STO2 = iStochastic(NULL, 0, KPeriod, DPeriod, Slowing, MODE_SMA, STO_LOWHIGH, MODE_SIGNAL, 0);
double STO3 = iStochastic(NULL, 0, KPeriod, DPeriod, Slowing, MODE_SMA, STO_LOWHIGH, MODE_SIGNAL, 1);
double SL=0,TP=0;
if (RSI1 < RSIDownLevel && RSIDownLevel < RSI0 && STO2 < STO0){
if (takeprofit!=0) TP = NormalizeDouble(Ask + takeprofit*Point,Digits);
if (stoploss!=0) SL = NormalizeDouble(Ask - stoploss* Point,Digits);
if (OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lot,NormalizeDouble(Ask,Digits),slippage,SL,TP,NUL L,Magic)==-1) Print(GetLastError());
}
if (RSI1 > RSIUpLevel && RSIUpLevel > RSI0 && STO3 > STO1){
if (takeprofit!=0) TP = NormalizeDouble(Bid - takeprofit*Point,Digits);
if (stoploss!=0) SL = NormalizeDouble(Bid + stoploss* Point,Digits);
if (OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,NormalizeDouble(Bi d,Digits),slippage,SL,TP,NULL,Magic)==-1) Print(GetLastError());
}
return(0);
}
Опять же повторюсь что у меня срабатывает открытие ордера на текущей свече, а мне надо что бы ордер открывался на следующей!!! Помогите сделать пожалуйста!!
Доброй ночи! В советнике есть RSI и STO и вот никак не могу сделать так чтобы, когда сработал сигнал на покупку или продажу, то он открывался на новой свече, а не на текущей!!
Опять же повторюсь что у меня срабатывает открытие ордера на текущей свече, а мне надо что бы ордер открывался на следующей!!! Помогите сделать пожалуйста!!
Доброй ночи! В советнике есть RSI и STO и вот никак не могу сделать так чтобы, когда сработал сигнал на покупку или продажу, то он открывался на новой свече, а не на текущей!!
код такой:
Опять же повторюсь что у меня срабатывает открытие ордера на текущей свече, а мне надо что бы ордер открывался на следующей!!! Помогите сделать пожалуйста!!
Вы берёте значения индикаторов с баров 0 и 1.
Вместо 0 и 1 берите значения с 1 и 2 соответственно.