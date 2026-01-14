Ошибки, баги, вопросы - страница 1200

Новый комментарий
 
alexvd:

Разница в том, что унарный минус превращает аргумент в инт.

 А чем унарный плюс хуже унарного минуса? Если один превращает, то и другой должен превращать. Я привел пример, чтобы показать возникшее противоречие между толкованием + и - в то время как разницы с точки зрения синтаксиса быть не должно. Применение унарных операторов к типу bool не имеет иного смысла, кроме как преобразования bool к 1 или 0, в результате чего мы получим -1, 0 или +1. В этом смысле + и - идентичны.
 

Ошибка компиляции: constant cannot be modified 

class A {};

void OnStart()
{
//не	const A * const a1;
//и не	      A * const a1;
//а именно
         const A*        a1 = NULL;
        const A*        a2 = new A();
        a1 = a2; //constant cannot be modified
}

ошибки быть не должно, поскольку a1 не const

ниже все компилируется без ошибок (как и должно быть)

void f( const A* a ) { a = new A(); }
void OnStart()
{
        const A *a = new A();
        a = new A();
        f( a );
}
 

Подскажите, пожалуйста, как из тестерного графика сделать рисунок 640х480 пикселей с попощью Paint - Net, у меня получается криво и выходит "неверный размер рисунка" (хочется попробовать выставить вот такой советник на Маркет, Д1 с 2011 г.):


 
yosuf:

Подскажите, пожалуйста, как из тестерного графика сделать рисунок 640х480 пикселей с попощью Paint - Net, у меня получается криво и выходит "неверный размер рисунка" (хочется попробовать выставить вот такой советник на Маркет, Д1 с 2011 г.):


Нужно менять размеры самого терминала. Если терминал сжать по горизонтали - этим Вы добьётесь попадания в размер 640. А если изменять размер окна тестера с графиком - этим Вы добьетесь попадания в размер 480.

И команда "экспорт в png" просто зафиксирует текущий размер окна графика.

 
barabashkakvn:

Нужно менять размеры самого терминала. Если терминал сжать по горизонтали - этим Вы добьётесь попадания в размер 640. А если изменять размер окна тестера с графиком - этим Вы добьетесь попадания в размер 480.

И команда "экспорт в png" просто зафиксирует текущий размер окна графика.

Извините, пож., как контролировать размерность при этих манипуляциях? Как найти команду "экспорт в png"?
 
yosuf:
Извините, пож., как контролировать размерность при этих манипуляциях? Как найти команду "экспорт в png"?

1

А размеры подбирать методом проб и ошибок, а по-простому "Методом Тыка". 

 
yosuf:

Подскажите, пожалуйста, как из тестерного графика сделать рисунок 640х480 пикселей с попощью Paint - Net, у меня получается криво и выходит "неверный размер рисунка" (хочется попробовать выставить вот такой советник на Маркет, Д1 с 2011 г.):

 

Невозможно отправить письмо в личку. Свяжитесь со мной по скайпу ss.kucher и мы решим проблему размера рисунка.

 

Помогите установить META TRADER 4 НА OS MAVERICKS, СКАЧАЛА ВСЕ ПРОГРАММЫ,PLAY ON MAC^ВСЕ НОВОЕ, А ВЫДАЕТ ОШИБКУ.КАТАСТРОФА КАКАЯ -ТО

/*модератор: прилжоите текст ошибки файлом*/

 
s2101:
Если при ответе курсор заскакивает в поле цитаты, то такой ответ неправильно воспринимается. Есть лекарство: Форум: при ответе курсор заскакивает в цитату
 
Motoellesse:

Помогите установить META TRADER 4 НА OS MAVERICKS, СКАЧАЛА ВСЕ ПРОГРАММЫ,PLAY ON MAC^ВСЕ НОВОЕ, А ВЫДАЕТ ОШИБКУ.КАТАСТРОФА КАКАЯ -ТО

Лучше конечно это спрашивать на форуме сайта www.mql4.com.

Все делали по инструкции, как в этой статье? — https://www.mql5.com/ru/articles/1356

1...119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207...3695
Новый комментарий