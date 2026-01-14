Ошибки, баги, вопросы - страница 1200
Разница в том, что унарный минус превращает аргумент в инт.
Ошибка компиляции: constant cannot be modified
ошибки быть не должно, поскольку a1 не const
ниже все компилируется без ошибок (как и должно быть)
Подскажите, пожалуйста, как из тестерного графика сделать рисунок 640х480 пикселей с попощью Paint - Net, у меня получается криво и выходит "неверный размер рисунка" (хочется попробовать выставить вот такой советник на Маркет, Д1 с 2011 г.):
Нужно менять размеры самого терминала. Если терминал сжать по горизонтали - этим Вы добьётесь попадания в размер 640. А если изменять размер окна тестера с графиком - этим Вы добьетесь попадания в размер 480.
И команда "экспорт в png" просто зафиксирует текущий размер окна графика.
Извините, пож., как контролировать размерность при этих манипуляциях? Как найти команду "экспорт в png"?
А размеры подбирать методом проб и ошибок, а по-простому "Методом Тыка".
Невозможно отправить письмо в личку. Свяжитесь со мной по скайпу ss.kucher и мы решим проблему размера рисунка.
Помогите установить META TRADER 4 НА OS MAVERICKS, СКАЧАЛА ВСЕ ПРОГРАММЫ,PLAY ON MAC^ВСЕ НОВОЕ, А ВЫДАЕТ ОШИБКУ.КАТАСТРОФА КАКАЯ -ТО
/*модератор: прилжоите текст ошибки файлом*/
Лучше конечно это спрашивать на форуме сайта www.mql4.com.
Все делали по инструкции, как в этой статье? — https://www.mql5.com/ru/articles/1356