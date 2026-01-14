Ошибки, баги, вопросы - страница 1196

barabashkakvn:

На форуме шрифт "Профиль" и выбор языка форума стал маленьким и неудобным для прочтения:

 

На сайте шрифты не меняли. В хроме #37 появилась поддержка DirectWrite, которая включена по умолчанию.

Аналогичную картину вы увидите и на других сайтах, с подчеркнутыми ссылками.

Здесь указано, как отключить. Достаточно отключить соответствующий флаг в chrome://flags/

 

Нельзя указать ENUM const

class A {
};

enum ENUM {
        e
};

class B {
        int const       a1; //нормально
        A * const       a2; //нормально
        ENUM const      a3; //ошибка компиляции
};

 что имеет значение например в макросах и шаблонах, где нельзя поменять местами type и const для универсальности

#define MACRO( cls, type ) \
class cls {                \
        type const      a; \
};
 
murad:

На сайте шрифты не меняли. В хроме #37 появилась поддержка DirectWrite, которая включена по умолчанию.

Аналогичную картину вы увидите и на других сайтах, с подчеркнутыми ссылками.

Здесь указано, как отключить. Достаточно отключить соответствующий флаг в chrome://flags/

Так отключена настройка:

2 

 

И в IE 11 (Windows 8.1) тоже шрифт маленький:

3 

 
barabashkakvn:

Так отключена настройка:

 

 

И в IE 11 (Windows 8.1) тоже шрифт маленький:

 

Он всегда такой был (маленький), разве нет? Я не вижу изменений.
barabashkakvn:

Так отключена настройка:

Просто попробуйте.

На самом деле на странице настроек вам предлагается "включить отключение DirectWrite", посмотрите внимательно. Такие вот особенности перевода интерфейса.

 
murad:

Просто попробуйте.

На самом деле на странице настроек вам предлагается "включить отключение DirectWrite", посмотрите внимательно. Такие вот особенности перевода интерфейса.

Спасибо.
 
У меня на сайте не отправляются личные сообщения - есть у кого-нибудь такая же проблема?
 

Ошибка при выводе на посредством Print(...)

void OnStart()
{
        const int n = 300;
        Print( "n=", n );
        for ( int i = 0; i < n; i++ )
        {
                Print( i );
                if ( i == 0 )
                        Sleep( 2000 );
        }
}

при печати вначале пропускает часть вывода от 1 до 53 (каждый раз разную часть - нет четкой закономерности), иногда пропуски посередине

 

далее печатает до 299 без пропусков

Если у кого есть время попробуйте пожалуйста запустить и если будут пропуски при печати - написать. Если пропусков нет - попробуйте увеличить n (у меня пропуски начались при n >= 300) и/или убрать

        if ( i == 0 )
                Sleep( 2000 );
 
Mechanic:
У меня на сайте не отправляются личные сообщения - есть у кого-нибудь такая же проблема?
ответили с сервис деска - проблема решается

 
нет значка MQ: http://joxi.ru/jbYAVP3JTJDpNCow714
