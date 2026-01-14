Ошибки, баги, вопросы - страница 1196
На форуме шрифт "Профиль" и выбор языка форума стал маленьким и неудобным для прочтения:
На сайте шрифты не меняли. В хроме #37 появилась поддержка DirectWrite, которая включена по умолчанию.
Аналогичную картину вы увидите и на других сайтах, с подчеркнутыми ссылками.
Здесь указано, как отключить. Достаточно отключить соответствующий флаг в chrome://flags/
Нельзя указать ENUM const
что имеет значение например в макросах и шаблонах, где нельзя поменять местами type и const для универсальности
Так отключена настройка:
И в IE 11 (Windows 8.1) тоже шрифт маленький:
Так отключена настройка:
Просто попробуйте.
На самом деле на странице настроек вам предлагается "включить отключение DirectWrite", посмотрите внимательно. Такие вот особенности перевода интерфейса.
Ошибка при выводе на посредством Print(...)
при печати вначале пропускает часть вывода от 1 до 53 (каждый раз разную часть - нет четкой закономерности), иногда пропуски посередине
далее печатает до 299 без пропусков
Если у кого есть время попробуйте пожалуйста запустить и если будут пропуски при печати - написать. Если пропусков нет - попробуйте увеличить n (у меня пропуски начались при n >= 300) и/или убрать
У меня на сайте не отправляются личные сообщения - есть у кого-нибудь такая же проблема?