Ошибки, баги, вопросы - страница 1193

Luckhuman:
Сделал. А как узнать, когда ошибка оставленная в сервисдеск, исправилась?
Вам так и напишут, мол, исправлено, ждите следующего билда ;-).
 
Renat:

..........Каталог /logs/crashlog надо искать в локальном каталоге в Windows XP.

Путь можете указать-не хватает знаний.........
 
Silent:

ХР под рукой нет, пути не напишу точно.

Попробуйте запуск от администратора.

Отключите брандмауер (файрвол).

В панели управления - администрирование посмотрите логи windows.

Попробуйте режим совместимости.

_запуск от админа не получается-пишет служба отключена или связанные с ней устройства.

_брадмауэр отключал и записал в исключения нет изменений.

_толком не знаю что такое логи,но в событиях системы появляется такая запись: всплывающее окно приложения:terminal.exe-ошибка приложения:исключение неизвестное программное исключение (0xc0000409) в приложении по адресу 0x59c80bac

_как включить режим совместимости не знаю........нет у Меня такого опыта-прошу прощения за тупость.

 
gnawingmarket:

_запуск от админа не получается-пишет служба отключена или связанные с ней устройства.

_брадмауэр отключал и записал в исключения нет изменений.

_толком не знаю что такое логи,но в событиях системы появляется такая запись: всплывающее окно приложения:terminal.exe-ошибка приложения:исключение неизвестное программное исключение (0xc0000409) в приложении по адресу 0x59c80bac

_как включить режим совместимости не знаю........нет у Меня такого опыта-прошу прощения за тупость.

Это STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN, напишите в сервисдеск, пожалуйста. Попробуем пошагово найти причину падения.

 

Почему такая ошибка происходит ?

 

 

А сколько доступной оперативки? Это можно посмотреть в диспетчере задач.

Даже 2х мегабайт памяти нет.

 

Уважаемые разработчики, может уберёте нелепое ограничение на длину текста в 63 символа в графических объектах?  Ужасно напрягает.  Вместо одного длинного лэйбла приходится городить огород из нескольких объектов друг за другом, подгоняя их по размеру и т.д.   А вместо встроенного Tooltip для графических объектов также приходится рисовать свой Tooltip их нескольких объектов + самому отлавливать события мыши.  Зачем нам весь этот геморрой? 

Судя по всему, текст у вас хранится в классе в виде статического массива wchar_t[64], что само по себе очень нерационально, т.к. сжирает впустую кучу памяти. Ведь далеко не каждый объект имеет описание, а тем более длинное.  Да и название объекта тоже может быть короткое.  А у вас выходит что под каждый объект всегда морозится 64+64 символа = 256 байт  - это крайне расточительно!  Объектов бывает до миллиона на чарте. 

 

Очередное обновление форума. Теперь реклама блогов, продуктов и т.д. встраивается в форум:

1 

 
barabashkakvn:

Очередное обновление форума. Теперь реклама блогов, продуктов и т.д. встраивается в форум:

 

Да, очень "прикольно" видеть показ рекламы собственного продукта - это значит показ прошел зазря, а их число наверняка ограничено - неужели нельзя фильтровать рекламируемое по их авторам - логин же есть?
 

Вопросик:-МТ4 может открывать лотом 0.01?

               _Как перетащить индикаторную стратегию из МТ4 в МТ5? 

