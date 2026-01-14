Ошибки, баги, вопросы - страница 1193
Сделал. А как узнать, когда ошибка оставленная в сервисдеск, исправилась?
..........Каталог /logs/crashlog надо искать в локальном каталоге в Windows XP.
ХР под рукой нет, пути не напишу точно.
Попробуйте запуск от администратора.
Отключите брандмауер (файрвол).
В панели управления - администрирование посмотрите логи windows.
Попробуйте режим совместимости.
_запуск от админа не получается-пишет служба отключена или связанные с ней устройства.
_брадмауэр отключал и записал в исключения нет изменений.
_толком не знаю что такое логи,но в событиях системы появляется такая запись: всплывающее окно приложения:terminal.exe-ошибка приложения:исключение неизвестное программное исключение (0xc0000409) в приложении по адресу 0x59c80bac
_как включить режим совместимости не знаю........нет у Меня такого опыта-прошу прощения за тупость.
Почему такая ошибка происходит ?
А сколько доступной оперативки? Это можно посмотреть в диспетчере задач.
Даже 2х мегабайт памяти нет.
Уважаемые разработчики, может уберёте нелепое ограничение на длину текста в 63 символа в графических объектах? Ужасно напрягает. Вместо одного длинного лэйбла приходится городить огород из нескольких объектов друг за другом, подгоняя их по размеру и т.д. А вместо встроенного Tooltip для графических объектов также приходится рисовать свой Tooltip их нескольких объектов + самому отлавливать события мыши. Зачем нам весь этот геморрой?
Судя по всему, текст у вас хранится в классе в виде статического массива wchar_t[64], что само по себе очень нерационально, т.к. сжирает впустую кучу памяти. Ведь далеко не каждый объект имеет описание, а тем более длинное. Да и название объекта тоже может быть короткое. А у вас выходит что под каждый объект всегда морозится 64+64 символа = 256 байт - это крайне расточительно! Объектов бывает до миллиона на чарте.
Очередное обновление форума. Теперь реклама блогов, продуктов и т.д. встраивается в форум:
Вопросик:-МТ4 может открывать лотом 0.01?
_Как перетащить индикаторную стратегию из МТ4 в МТ5?