 Также запрещается в качества аргумента функции (какой ??? GetPointer или вообще любой ? ) передавать указатель.

Наверное имелся ввиду указатель на структуру и/или простой тип (явно там не указано, но из контекста следует). Указатель на класс как аргумент функции там даже ниже в примере есть

class CItem
  {
   CItem*            m_next;
   void              Next(CItem *item) { m_next=item; }
  };

А если имелась ввиду именно GetPoiner(), то в Вашем примере нет иной возможности преобразования указателя from к объекту (кроме использованной) и поэтому такой запрет не имеет смысла

//даже такую запись сложно запретить
GetPointer(GetPointer(GetPointer(GetPointer(from))))
 

Почему в сериализации СList при загрузке данных с файла CList::Load(int file_handle) не продумана возможность работы с несколькими калассами?

virtual CObject* CreateElement();  

это функция для создания только для одного класса объектов. А если у меня их 5 и тип следующего записан в файле под условным номером. 

Все просто решалось если была бы еще одна загрушка:

 virtual CObject* CreateElement(int file_handle);  

Да, не проблема перекопировать целую функцию чтобы дописать в нее эту строку, но почему бы сразу не продумать.

Или я что-то не догнал как правильно использовать.

 

кто-нибудь в курсе для чего это?


 
может по оналогии с тем что в верху - только возвращает в конец истории при двойном нажатии?
 
подсказка вылазит: "фиксирование позиции"
 
кто-нибудь в курсе для чего это?


Этот начало отсчета оси времени при смене масштабирования. По умолчанию, стоит слева и потому привязка на одном и том же месте остается у левой границы графика. Можно переместить движок в середину окна, и при масштабировании указанная дата будет оставаться на месте, т.е. середина окна.
 

с чем это связано?


 
с чем это связано?


слишком много всего в оперативку закачано (графиков с бесконечной историей или чего еще, на 4-ке недели 1.5 назад обговаривали отдельную тему об этом, поищите если хотите)
 
да, графиков не много было открыто, но количество баров в истории многовато было, поставил по меньше, перезагрузил, исчезло
 
Как в терминале МТ5 во вкладке "Библиотека" найти по названию нужный файл ? Раньше вроде был поиск, а сейчас не вижу.
