Ошибки, баги, вопросы - страница 1207
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Также запрещается в качества аргумента функции (какой ??? GetPointer или вообще любой ? ) передавать указатель.
Наверное имелся ввиду указатель на структуру и/или простой тип (явно там не указано, но из контекста следует). Указатель на класс как аргумент функции там даже ниже в примере есть
А если имелась ввиду именно GetPoiner(), то в Вашем примере нет иной возможности преобразования указателя from к объекту (кроме использованной) и поэтому такой запрет не имеет смысла
Почему в сериализации СList при загрузке данных с файла CList::Load(int file_handle) не продумана возможность работы с несколькими калассами?
virtual CObject* CreateElement();
это функция для создания только для одного класса объектов. А если у меня их 5 и тип следующего записан в файле под условным номером.
Все просто решалось если была бы еще одна загрушка:
virtual CObject* CreateElement(int file_handle);
Да, не проблема перекопировать целую функцию чтобы дописать в нее эту строку, но почему бы сразу не продумать.
Или я что-то не догнал как правильно использовать.
кто-нибудь в курсе для чего это?
может по оналогии с тем что в верху - только возвращает в конец истории при двойном нажатии?
кто-нибудь в курсе для чего это?
с чем это связано?
с чем это связано?