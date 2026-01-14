Ошибки, баги, вопросы - страница 1199
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А клавиша "Home" на клавиатуре не лучше подходит для этих целей? Или Вы имеете в виду просмотр сайта на мобильном устройстве, где нет возможности использовать клавиатуру?
Про "Home" знаю, но она так не удобно находится на клавиатуре, что приходится отпускать мышь что бы её нажать, а тянуть левую руку очень далеко )
А так, раз уж основной манипулятор мышь, то кнопка "вверх" необходима как воздух.
Ошибка компиляции: tree optimization error
А должна быть другая ошибка, которую компилятор выдает, если указать
Как программно скачать историю сигнала? Я написал на C#:
web.Credentials = new NetworkCredential(user, pass, "mql5.com"); // "www.mql5.com" тоже пробовал
web.DownloadFile("https://www.mql5.com/ru/signals/25221/export/history", path);
Но вместо csv файла истории скачивается страница авторизации.
Пример на MQL5 тоже сойдёт.
В тестере стратегий при оптимизации ошибки в отображении времени (ТФ).
После завершения оптимизации, запустив одиночное тестирование, в параметры ТФ становится вроде как нормально
Но при попытке запустить одиночное тестирование повторно с другими параметрами не получается (из таблицы оптимизации другой проход). Точнее все параметры без проблем меняются, кроме ТФ - он остается прежним.
В чем проблема?
В тестере стратегий при оптимизации ошибки в отображении времени (ТФ).
После завершения оптимизации, запустив одиночное тестирование, в параметры ТФ становится вроде как нормально
Но при попытке запустить одиночное тестирование повторно с другими параметрами не получается (из таблицы оптимизации другой проход). Точнее все параметры без проблем меняются, кроме ТФ - он остается прежним.
В чем проблема?
Напишите в сервисдеск, посмотрим
Приложите эксперта, настройки для воспроизведения
Напишите в сервисдеск, посмотрим
Приложите эксперта, настройки для воспроизведения
Написал.
Ранее подобной проблемы не возникало.
На форуме шрифт "Профиль" и выбор языка форума стал маленьким и неудобным для прочтения:
Формально ошибка есть - несоответствие типов. В одном случае компилятор выдает ошибку, а в другом - нет
а в чем разница?
А вот теперь у меня тоже виден какой-то казус со стилями в шапке и правом верхнем углу, причем проявляется по-разному на ПК и планшете. На ПК строка с названиями языков почему-то имеет перенос после испанского и перед португальским, и за счет этого лишнего переноса нижняя часть шапки с поиском и балансом перекрывает сверху горизонтальное меню. А на плашете строка поиска перекрывает название сайта, т.е. вижу "Автоматический трейдинг и тестирование торговых ст" а дальше поле ввода ;-).
Укажите пожалуйста браузер, которым вы пользуетесь.
А лучше обратитесь в сервисдеск, будем решать проблему.
а в чем разница?
Посмотрим.
Разница в том, что унарный минус превращает аргумент в инт.
Можете проверить следующим кодом.
template<typename T>
void name(T t) { Print(typename(T)); }
bool g() { return(true); }
void OnStart()
{
name(-g());
}