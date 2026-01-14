Ошибки, баги, вопросы - страница 1199

lezzvie:

А клавиша "Home" на клавиатуре не лучше подходит для этих целей? Или Вы имеете в виду просмотр сайта на мобильном устройстве, где нет возможности использовать клавиатуру?

Про "Home" знаю, но она так не удобно находится на клавиатуре, что приходится отпускать мышь что бы её нажать, а тянуть левую руку очень далеко )

А так, раз уж основной манипулятор мышь, то кнопка "вверх" необходима как воздух.

 

Ошибка компиляции: tree optimization error

class A {
public:
        void f() {}
        static void g() { A::f(); }
};

void OnStart()
{
        A::g();
}

А должна быть другая ошибка, которую компилятор выдает, если указать

        static void g() { f(); }
 

Как программно скачать историю сигнала? Я написал на C#:

web.Credentials = new NetworkCredential(user, pass, "mql5.com");              // "www.mql5.com" тоже пробовал

web.DownloadFile("https://www.mql5.com/ru/signals/25221/export/history", path);

Но вместо csv файла истории скачивается страница авторизации.

Пример на MQL5 тоже сойдёт.

 В тестере стратегий при оптимизации ошибки в отображении времени (ТФ). 

После завершения оптимизации, запустив одиночное тестирование, в параметры ТФ становится вроде как нормально

 

Но при попытке  запустить одиночное тестирование  повторно с другими параметрами не получается (из таблицы оптимизации другой проход). Точнее все параметры без проблем  меняются, кроме ТФ - он остается прежним.

В чем проблема? 

 

 
Crucian:

 В тестере стратегий при оптимизации ошибки в отображении времени (ТФ). 

После завершения оптимизации, запустив одиночное тестирование, в параметры ТФ становится вроде как нормально

 

Но при попытке  запустить одиночное тестирование  повторно с другими параметрами не получается (из таблицы оптимизации другой проход). Точнее все параметры без проблем  меняются, кроме ТФ - он остается прежним.

В чем проблема? 

 

Напишите в сервисдеск, посмотрим

Приложите эксперта, настройки для воспроизведения

 
alexl:

Напишите в сервисдеск, посмотрим

Приложите эксперта, настройки для воспроизведения

 Написал.

Ранее подобной проблемы не возникало.

 
barabashkakvn:

На форуме шрифт "Профиль" и выбор языка форума стал маленьким и неудобным для прочтения:

 

А вот теперь у меня тоже виден какой-то казус со стилями в шапке и правом верхнем углу, причем проявляется по-разному на ПК и планшете. На ПК строка с названиями языков почему-то имеет перенос после испанского и перед португальским, и за счет этого лишнего переноса нижняя часть шапки с поиском и балансом перекрывает сверху горизонтальное меню. А на плашете строка поиска перекрывает название сайта, т.е. вижу "Автоматический трейдинг и тестирование торговых ст" а дальше поле ввода ;-).
  
template<typename T>
void delta( T t1, T t2 ) {}

bool g() { return ( true ); }
void f1( int a ) { delta( a, -g()); } //нет ошибки
void f2( int a ) { delta( a, +g()); } //ошибка компиляции

Формально ошибка есть - несоответствие типов. В одном случае компилятор выдает ошибку, а в другом - нет

а в чем разница? 

 
marketeer:
А вот теперь у меня тоже виден какой-то казус со стилями в шапке и правом верхнем углу, причем проявляется по-разному на ПК и планшете. На ПК строка с названиями языков почему-то имеет перенос после испанского и перед португальским, и за счет этого лишнего переноса нижняя часть шапки с поиском и балансом перекрывает сверху горизонтальное меню. А на плашете строка поиска перекрывает название сайта, т.е. вижу "Автоматический трейдинг и тестирование торговых ст" а дальше поле ввода ;-).

Укажите пожалуйста браузер, которым вы пользуетесь.

А лучше обратитесь в сервисдеск, будем решать проблему.

 
A100:

а в чем разница? 

Посмотрим.

Разница в том, что унарный минус превращает аргумент в инт.

Можете проверить следующим кодом.

template<typename T>

void  name(T t) { Print(typename(T)); }

bool g() { return(true); }

void OnStart()

  {

   name(-g());

  } 

