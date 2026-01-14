Ошибки, баги, вопросы - страница 1205
Перестали работать терминалы всех брокеров, включая тот что скачал на этом сайте везде выдает вот это...
Перезапуск не помогает, перезагрузка и переустановка тоже, до этого все работало нормально, на комп ничего не устанавливал, на терминал тоже ничего не устанавливал. только покупки в маркете.
Снимайте поштучно запущенные индикаторы и эксперты, чтобы понять в чем проблема.
Чтобы узнать детали, нажмите на кнопку "Details" в окне описания ошибки. Скопируйте сюда полный текст, пожалуйста.
пустой , без единого индикатора и эксперта терминал, тоже самое...
Снимайте поштучно запущенные индикаторы и эксперты, чтобы понять в чем проблема.
Чтобы узнать детали, нажмите на кнопку "Details" в окне описания ошибки. Скопируйте сюда полный текст, пожалуйста.
Я так понимаю Вам это надо?
crash --> 000007FCE8441F4F 48396B10 cmp [rbx+0x10], rbp
000007FCE8441F53 7530 jnz 0x7fce8441f85
000007FCE8441F55 488B03 mov rax, [rbx]
000007FCE8441F58 4C8BCF mov r9, rdi
000007FCE8441F5B 4D8BC7 mov r8, r15
000007FCE8441F5E 8BD6 mov edx, esi
000007FCE8441F60 488BCB mov rcx, rbx
: #021 00000000000011C8 EIP: 0000000000000000 ESP: 0000000000000000
: #022 0000000000001068 EIP: 000007FCF54245DB ESP: 0000006818CFFAC8
000007FCF54245D1:00000A [000007FCF54245DB] NtYieldExecution (ntdll.dll)
000007FCF5426E50:000833 [000007FCF5427683] RtlUnicodeStringToInteger (ntdll.dll)
000007FCF3681828:00001A [000007FCF3681842] BaseThreadInitThunk (kernel32.dll)
000007FCF54774E8:000021 [000007FCF5477509] RtlVerifyVersionInfo (ntdll.dll)
: #023 000000000000111C EIP: 000007FCF54245DB ESP: 0000006818E5FB18
000007FCF54245D1:00000A [000007FCF54245DB] NtYieldExecution (ntdll.dll)
000007FCF5426E50:000833 [000007FCF5427683] RtlUnicodeStringToInteger (ntdll.dll)
000007FCF3681828:00001A [000007FCF3681842] BaseThreadInitThunk (kernel32.dll)
000007FCF54774E8:000021 [000007FCF5477509] RtlVerifyVersionInfo (ntdll.dll)
полный текст отправил личным сообщением
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2014.08.29 16:28
Ошибка при выводе на посредством Print(...)
при печати вначале пропускает часть вывода от 1 до 53 (каждый раз разную часть - нет четкой закономерности), иногда пропуски посередине
далее печатает до 299 без пропусков
Если у кого есть время попробуйте пожалуйста запустить и если будут пропуски при печати - написать. Если пропусков нет - попробуйте увеличить n (у меня пропуски начались при n >= 300) и/или убрать
По заявке #1060016 | 2014.08.29 16:30 https://www.mql5.com/ru/users/A100/servicedesk/closed/14774
Возник вопрос "А как информировать о пропуске печати?" - Самый простой вариант - вместо пропущенных строк - одиночная строка с многоточием
Тут в процессе разбора предыдущего примера выяснилось принципиальное различие между MQL и C++
в MQL(build 978) результат: 2 (вызывается С::g), а в С++ результат: 3 (вызывается D::g)
Получается, что MQL отдает приоритет точному совпадению типа аргумента, даже если оно будет в базовом классе, а С++ отдает приоритет ближайшему возможному классу, в котором пусть и нет точного совпадения типа, но возможно неявное приведение типа.
Просьба проверить результаты на последних С++ компиляторах и если разница подтвердится, то желательно в целях унификации решить в пользу С++.
Всё правильно. Приоритет отдаётся точному совпадению. И это действительно правильно
Зачем нужна такая унификация? Унифиикация обработки неправильно спроектированных программ
Конструктор копирования и оператор присваивания вообще планируются хоть в каком-то будущем???
базовый класс A 15 полей, от него образовано два потомка B и С - у каждого еще по +5 полей.
А дальше квест на 20 минут.