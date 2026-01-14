Ошибки, баги, вопросы - страница 1198

с мобилы с андроида личка не отправляет сообщения вторые сутки

сообщения просто пропадают после отправки

и щас пропадают
 
На урлы с нелатинскими буквами линки нельзя вставлять?
 
TheXpert:
На урлы с нелатинскими буквами линки нельзя вставлять?

Первое, что попалось. Хотя сама ссылка очень отличается от адреса в браузере:

A100:
В .log действительно присутствуют все принты. Если это результат оптимизации - то непонятно зачем такая оптимизация с потерей информации. И если без нее не обойтись - тогда желательно информирующая строка о том, что не вся информация выводится на экран, иначе будет нужно постоянно сверяться с .log файлами и смысл вывода на экран пропадает
Пишите в сервис-деск ;-). Сейчас приходится делать именно так - смотреть полный лог в файлах. Причем в файл принты выводятся с задержкой из-за кеширования. Поэтому когда нужно флашануть этот кэш на диск, я вызываю команду контекстного меню логов открыть папку.
 
IvanIvanov:
Да и с компа тоже пропадают. Отправка не работает. Подтверждаю.
 
barabashkakvn:
Только проверил. Отправляются. 
мне ответить не удалось. Пользуюсь Safari.
 

На сайте были проблемы с работой личных сообщений в браузерах Chrome, Safari и Opera последних версий. А так же в некоторых мобильных.

В данный момент ошибки исправлены. Личные сообщения работают.

 
sanyooooook:
нет значка MQ: http://joxi.ru/jbYAVP3JTJDpNCow714
Спасибо за внимательность. Исправили.
 
lezzvie:
Вам спасибо за работу.

А ещё не мешало бы сделать кнопочку "вверх" на слишком длинных страницах, типа "Стена" и при просмотре ленты новостей.

 
sanyooooook:

А клавиша "Home" на клавиатуре не лучше подходит для этих целей? Или Вы имеете в виду просмотр сайта на мобильном устройстве, где нет возможности использовать клавиатуру?

