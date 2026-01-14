Ошибки, баги, вопросы - страница 1195
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И возвращаемое значение
Не работает поиск по логину автора. Сервер отвечает "Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже."
Не совсем понятно какой смысл придавать в MQL другие значения, по сравнению с общепринятыми - следующим константам
при том, что имена идентичны и не могли быть простым совпадением. По-моему ничего, кроме путаницы такой подход не вносит
С нижеследующими не стали же изобретать велосипед - полностью совпадают с общепринятыми значениями
Уважаемые разработчики, может уберёте нелепое ограничение на длину текста в 63 символа в графических объектах?
Ошибка выполнения: array out of range
при том, что никакого выхода за границы массива - нет
Ошибка исчезает, если функцию f(...) поместить в тот же модуль test.mq5 или дублировать staticчего обычно не делается, а в С++ даже считается ошибкой
В Маркете пропала категория "Утилиты". Теперь её не будет?
P.S. Шайтан какой-то. Появились "Утилиты".
Уважаемые программисты, получил вот такое предупреждение, какие изменения нужно вводить в настройках советников или что имеется ввиду? (по понятным причинам имя брокера стер):
Уважаемый Клиент!
Доводим до вашего сведения, что, в связи с планируемым технологической инфраструктуры и модернизации ОБОРУДОВАНИЯ, подключения к дата центрам .............-Live 3 с IP-адреса............... будет прекращено на субботу 30 августа 2014 года Ваши торговые терминалы будут автоматически подключены к одному из двух дата центров по следующим адресам:
dc1.mt4..........com:443 (США)
dc2.mt4..........com:443 (Германия).
Пожалуйста, внести соответствующие изменения в настройках торговых советников, в случае необходимости.
Уважаемые программисты, получил вот такое предупреждение, какие изменения нужно вводить в настройках советников или что имеется ввиду? (по понятным причинам имя брокера стер):
Уважаемый Клиент!
Доводим до вашего сведения, что, в связи с планируемым технологической инфраструктуры и модернизации ОБОРУДОВАНИЯ, подключения к дата центрам .............-Live 3 с IP-адреса............... будет прекращено на субботу 30 августа 2014 года Ваши торговые терминалы будут автоматически подключены к одному из двух дата центров по следующим адресам:
dc1.mt4..........com:443 (США)
dc2.mt4..........com:443 (Германия).
Пожалуйста, внести соответствующие изменения в настройках торговых советников, в случае необходимости.
На форуме шрифт "Профиль" и выбор языка форума стал маленьким и неудобным для прочтения: