Ошибки, баги, вопросы - страница 1195

Новый комментарий
 
TheXpert:
И возвращаемое значение
любой допустимый тип (мы ничем не связаны)
 
Не работает поиск по логину автора. Сервер отвечает "Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже."
 
elugovoy:
Не работает поиск по логину автора. Сервер отвечает "Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже."
Заявка подана в Сервисдеск днём. Ждем скорого восстановления поиска.
 

Не совсем понятно какой смысл придавать в MQL другие значения, по сравнению с общепринятыми - следующим константам

#define FW_THIN         100 
#define FW_EXTRALIGHT   200 
#define FW_LIGHT        300 
#define FW_NORMAL       400 
#define FW_MEDIUM       500 
#define FW_SEMIBOLD     600 
#define FW_BOLD         700 
#define FW_EXTRABOLD    800 
#define FW_HEAVY        900

 при том, что имена идентичны и не могли быть простым совпадением. По-моему ничего, кроме путаницы такой подход не вносит

С нижеследующими не стали же изобретать велосипед - полностью совпадают с общепринятыми значениями

MB_OKCANCEL
MB_ABORTRETRYIGNORE
MB_YESNOCANCEL
MB_YESNO
MB_RETRYCANCEL
MB_CANCELTRYCONTINUE
 
meat:

Уважаемые разработчики, может уберёте нелепое ограничение на длину текста в 63 символа в графических объектах?

Согласен в части поля "Описание", да и в поле "Имя" объектов OBJ_EVENT у них самих не всегда полностью помещаются данные - заметна обрезка слов
 

Ошибка выполнения: array out of range

// test.mq5
#import "lib.ex5"
        void f( const string& str[] );
#import

class A {
public:
        static const string str[];
};
const string A::str[] = { "123" };

void OnStart()
{
        A a; //не обязательно
        f( A::str );
}

// lib.mq5

#property library
void f( const string& str[] ) export { Print( str[ 0 ] ); }

при том, что никакого выхода за границы массива - нет

Ошибка исчезает, если функцию f(...) поместить в тот же модуль test.mq5 или дублировать static

static const string A::str[] = { "123" };
чего обычно не делается, а в С++ даже считается ошибкой
 

1В Маркете пропала категория "Утилиты". Теперь её не будет?

P.S. Шайтан какой-то. Появились "Утилиты". 

 

Уважаемые программисты, получил вот такое предупреждение, какие изменения нужно вводить в настройках советников или что имеется ввиду? (по понятным причинам имя брокера стер):

Уважаемый Клиент!


Доводим до вашего сведения, что, в связи с планируемым технологической инфраструктуры и модернизации ОБОРУДОВАНИЯ, подключения к дата центрам .............-Live 3 с IP-адреса............... будет прекращено на субботу 30 августа 2014 года Ваши торговые терминалы будут автоматически подключены к одному из двух дата центров по следующим адресам:

dc1.mt4..........com:443 (США)
dc2.mt4..........com:443 (Германия).


Пожалуйста, внести соответствующие изменения в настройках торговых советников, в случае необходимости.

 
yosuf:

Уважаемые программисты, получил вот такое предупреждение, какие изменения нужно вводить в настройках советников или что имеется ввиду? (по понятным причинам имя брокера стер):

Уважаемый Клиент!


Доводим до вашего сведения, что, в связи с планируемым технологической инфраструктуры и модернизации ОБОРУДОВАНИЯ, подключения к дата центрам .............-Live 3 с IP-адреса............... будет прекращено на субботу 30 августа 2014 года Ваши торговые терминалы будут автоматически подключены к одному из двух дата центров по следующим адресам:

dc1.mt4..........com:443 (США)
dc2.mt4..........com:443 (Германия).


Пожалуйста, внести соответствующие изменения в настройках торговых советников, в случае необходимости.

Меняются адреса серверов. Если у вас в советнике торговля зависит от названия сервера, то нужно написать новое название.
 

На форуме шрифт "Профиль" и выбор языка форума стал маленьким и неудобным для прочтения:

1 

1...118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202...3695
Новый комментарий