Ошибки, баги, вопросы - страница 1197

A100:

Ошибка при выводе на посредством Print(...)

при печати вначале пропускает часть вывода от 1 до 53 (каждый раз разную часть - нет четкой закономерности), иногда пропуски посередине

 

далее печатает до 299 без пропусков

Если у кого есть время попробуйте пожалуйста запустить и если будут пропуски при печати - написать. Если пропусков нет - попробуйте увеличить n (у меня пропуски начались при n >= 300) и/или убрать

Посмотрите в файле журнала. Вывод в окно оптимизируется по скорости, там могут быть не все принты.
 
murad:

На сайте шрифты не меняли. В хроме #37 появилась поддержка DirectWrite, которая включена по умолчанию.

Аналогичную картину вы увидите и на других сайтах, с подчеркнутыми ссылками.

Здесь указано, как отключить. Достаточно отключить соответствующий флаг в chrome://flags/

А у меня в Хроме поломался масштаб интерфейса самого Хрома (в версии #37).  Все шрифты и кнопки выросли на треть.  Жутко не нравится - жрёт место для панели расширений и закладок, и вообще экранное пространство.

Отображение содержимого сайтов тоже пропорционально поломалось, но с этим я могу бороться ( <Ctrl>+<колесо мыши> ), а вот с интерфейсом что делать ума не приложу.

Перерыл все настройки, не нашёл способа повлиять.. :(

Не можете ли чего-то присоветовать?  Был бы очень-очень благодарен !

// Возможно проблема возникла из-за того что в системе (Win-7) настроен увеличенный размер шрифтов.  Но он так настроен очень давно, и в предыдущих версиях Хрома на его интерфейс никак не влияло.

-----------------

Решено!

Способ решения нашёл здесь:  http://superuser.com/questions/803710/chrome-37-ui-got-larger-and-became-blurry-on-125-dpi?lq=1

Chrome 37 UI got larger and became blurry on 125% DPI
  • superuser.com
Today I updated to Chrome 37 stable (64-bit, but 32-bit has the same issue). I am using 125% DPI mode in Windows 8.1, because I need larger fonts everywhere, since my eyes are not so good :) The problem is that, after updating, the size of Chrome's interface has notably increased and both the interface and the fonts started to look blurry and...
 

Куда делась кнопка поделиться (в профиль)? (в FF) одни сети остались.


 
Silent:

Куда делась кнопка поделиться (в профиль)? (в FF) одни сети остались.


она на месте значка не видно просто https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1215#comment_1047267
 
sanyooooook:
она на месте значка не видно просто https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1215#comment_1047267

Спасибо.

Блин... какого она не по дефолту стала? ВК круче MQ стал?

После суток за компом наощупь хрен найдешь...

 
А, теперь в два шага... ладно, допилят поди.
 
marketeer:
Посмотрите в файле журнала. Вывод в окно оптимизируется по скорости, там могут быть не все принты.
В .log действительно присутствуют все принты. Если это результат оптимизации - то непонятно зачем такая оптимизация с потерей информации. И если без нее не обойтись - тогда желательно информирующая строка о том, что не вся информация выводится на экран, иначе будет нужно постоянно сверяться с .log файлами и смысл вывода на экран пропадает
[Удален]  
в личке сообщения не публикуются с мобилы набираю отправляю а их не видно
 
У меня через сайт личные сообщения не отправляются.
 
Wahoo:
У меня через сайт личные сообщения не отправляются.
Только проверил. Отправляются. 
