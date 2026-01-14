Ошибки, баги, вопросы - страница 1197
Ошибка при выводе на посредством Print(...)
при печати вначале пропускает часть вывода от 1 до 53 (каждый раз разную часть - нет четкой закономерности), иногда пропуски посередине
далее печатает до 299 без пропусков
Если у кого есть время попробуйте пожалуйста запустить и если будут пропуски при печати - написать. Если пропусков нет - попробуйте увеличить n (у меня пропуски начались при n >= 300) и/или убрать
На сайте шрифты не меняли. В хроме #37 появилась поддержка DirectWrite, которая включена по умолчанию.
Аналогичную картину вы увидите и на других сайтах, с подчеркнутыми ссылками.
Здесь указано, как отключить. Достаточно отключить соответствующий флаг в chrome://flags/
А у меня в Хроме поломался масштаб интерфейса самого Хрома (в версии #37). Все шрифты и кнопки выросли на треть. Жутко не нравится - жрёт место для панели расширений и закладок, и вообще экранное пространство.
Отображение содержимого сайтов тоже пропорционально поломалось, но с этим я могу бороться ( <Ctrl>+<колесо мыши> ), а вот с интерфейсом что делать ума не приложу.
Перерыл все настройки, не нашёл способа повлиять.. :(
Не можете ли чего-то присоветовать? Был бы очень-очень благодарен !
// Возможно проблема возникла из-за того что в системе (Win-7) настроен увеличенный размер шрифтов. Но он так настроен очень давно, и в предыдущих версиях Хрома на его интерфейс никак не влияло.
-----------------
Решено!
Способ решения нашёл здесь: http://superuser.com/questions/803710/chrome-37-ui-got-larger-and-became-blurry-on-125-dpi?lq=1
Куда делась кнопка поделиться (в профиль)? (в FF) одни сети остались.
она на месте значка не видно просто https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1215#comment_1047267
Спасибо.
Блин... какого она не по дефолту стала? ВК круче MQ стал?
После суток за компом наощупь хрен найдешь...
Посмотрите в файле журнала. Вывод в окно оптимизируется по скорости, там могут быть не все принты.
У меня через сайт личные сообщения не отправляются.