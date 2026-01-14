Ошибки, баги, вопросы - страница 1204
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На печать ничего не выводится
А почему?
В общем, продолжение исследования дало такие результаты. При наведении курсора мыши на тикеры в обзоре рынка всплывает тултип, в котором для серых символов написано Trade: No. А вот для российских CFD, которые выводятся черным цветом, выводится Trade: Close (еще раз обращаю внимание, что время - торговое и тики по символу в этот момент приходят). Из чего я делаю вывод, что брокер имеет несколько уровней запрета торговли, из них лишь некоторые (или даже только один) помечаются серым цветом, а все остальные свалены в общую кучу с действующими символами, так как отображаются черным.
Close Only в торговом типе означает разрешение только на закрытие существующих позиции. Поэтому он показан активным черным цветом.
Режимы работы настраиваются на торговом сервере.
Close Only в торговом типе означает разрешение только на закрытие существующих позиции. Поэтому он показан активным черным цветом.
Режимы работы настраиваются на торговом сервере.
Написано то не "Close only", а именно "Close". Это ошибка или какие-то еще нюансы остаются невыясненными?
1. Компилируется
2. При создании объекта алерт - clrBlack
3. Проверял на 4-ке 670 билд
На печать ничего не выводится
А почему?
Нельзя использовать макросы __FUNCTION__ и __FUNCSIG__ вне тела функции.
Добавлена новая ошибка компиляции: 377 "macro cannot appear outside of a function body"
1. Компилируется
2. При создании объекта алерт - clrBlack
3. Проверял на 4-ке 670 билд
Ошибка при выполнении: incorrect casting of pointers (build 977, но и раньше такая периодически возникала)
Если что-то передвинуть (в примеру поменять местами объявления #import) или вместо 3-х сделать 2 файла, или убрать вызов h() - то вместо указанной - возникают уже другие ошибки
Если код выше перекомпоновать, то в конечном счете вызывается R::y, а должна вызываться L::y
В более сложном варианте некоторые обычные функции из модулей сами (видимо другими конструкторами) вызываются до (!) статических конструкторов (как если бы в приведенном выше примере f() вызывалась бы до X::X, который в свою очередь правильно вызывается до OnStart). Пример постараюсь привести, но там громадные файлы. Но иногда работает правильно, значит ошибка не у меня, поскольку порядок создания объектов определяется самим компилятором и я не могу на него повлиять
UPD: Исправлено.
Спасибо за сообщение Проблема есть, разбираемся.
UPD: Исправлено.
Я там https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1221#comment_1070267 ошибся, не указал, что функции виртуальные - если теперь объявить R и L так:то вызывается L::y, а должна вызываться R::y, потому что они разные - (отличаются на const, а указатель был на R)
Перестали работать терминалы всех брокеров, включая тот что скачал на этом сайте везде выдает вот это...
Перезапуск не помогает, перезагрузка и переустановка тоже, до этого все работало нормально, на комп ничего не устанавливал, на терминал тоже ничего не устанавливал. только покупки в маркете.