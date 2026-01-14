Ошибки, баги, вопросы - страница 1202

lezzvie:

Лучше конечно это спрашивать на форуме сайта www.mql4.com.

Все делали по инструкции, как в этой статье? — https://www.mql5.com/ru/articles/1356

да, конечно)

ладно; спрошу там. спасибо 

 
В каком порядке выводятся приглашения в друзья в профиле? В порядке поступления или как-то еще? У меня такое впечатление, что количество приглашений увеличивается, а первые и последние имена - прежние.
В маркете, в обсуждениях, в андроиде - доступна кнопка "Правка"  в сообщениях, выдает окно для правки сообщения, после отправки отредактированного сообщения выдает ошибку 403
 
Всегда думал, что в терминале те инструменты, по которым торговля запрещена (так называемые индикативы) отображаются серым цветом. А сегодня попробовал торгануть CFD российских акций - отображаются черным цветом - получил ошибку Trade is disabled. Это ошибка в настройке серверной части у брокера или ошибка в терминале?
 
marketeer:
Всегда думал, что в терминале те инструменты, по которым торговля запрещена (так называемые индикативы) отображаются серым цветом. А сегодня попробовал торгануть CFD российских акций - отображаются черным цветом - получил ошибку Trade is disabled. Это ошибка в настройке серверной части у брокера или ошибка в терминале?
А время было торговым? Лучше всего обратиться в службу поддержки брокера.
 
barabashkakvn:


А размеры подбирать методом проб и ошибок, а по-простому "Методом Тыка". 

Есть бесплатная программка для захвата видео с экрана - oCam. Она позволяет ещё и делать скрины нужного размера. Можно её рамку выставить в размеры 640х480 и попытаться впихнуть в неё терминал.

Хотя... судя по такому маленькому "окошечку", сложновато будет "впихнуть туда невпихуемое" ...

 

Ошибка при выборе перегруженной функции

class A {};

class B : public A {};

void f( A*  ) { Print( 1 ); }
void f( B*& ) { Print( 2 ); }
void g( A*  ) { Print( 3 ); }
void g( B*  ) { Print( 4 ); }

void OnStart()
{
        B* b = new B;
        f( b ); //вызов f( A* ), а должен вызвать f( B*& )
        g( b ); //вызов g( B* ) 
        delete( b );
}
 Результат: (1,4) а должен быть - (2,4). Указатель B* не перестает быть указателем, если передается по ссылке
 
A100:

Ошибка при выборе перегруженной функции

 Результат: (1,4) а должен быть - (2,4). Указатель B* не перестает быть указателем, если передается по ссылке
Спасибо за сообщение, исправлено.
 
Renat:
А время было торговым? Лучше всего обратиться в службу поддержки брокера.
Время торговое, тики тикают. К брокеру обратился. Они ответили, что российские CFD - индикативы. Почему они отображаются в терминале черным, они не знают.
 

Вопрос - объемы, которые показаны в стакане (ФОРТС) - это совокупный объем заявок как на покупку, так и на продажу (buy stop+sell limit, или buy limit+sell stop, если по форексовской терминологии)? Или то, что сверху - красная зона - это только объем sell limit, а в нижней половине стакана - только buy limit?

Другими словами, сверху - тоько лимитные заявки выгоднее продать, а снизу - заявки выгоднее купить, или везде общая сумма продавцов и покупателей? 

