Лучше конечно это спрашивать на форуме сайта www.mql4.com.
Все делали по инструкции, как в этой статье? — https://www.mql5.com/ru/articles/1356
да, конечно)
ладно; спрошу там. спасибо
Всегда думал, что в терминале те инструменты, по которым торговля запрещена (так называемые индикативы) отображаются серым цветом. А сегодня попробовал торгануть CFD российских акций - отображаются черным цветом - получил ошибку Trade is disabled. Это ошибка в настройке серверной части у брокера или ошибка в терминале?
А размеры подбирать методом проб и ошибок, а по-простому "Методом Тыка".
Есть бесплатная программка для захвата видео с экрана - oCam. Она позволяет ещё и делать скрины нужного размера. Можно её рамку выставить в размеры 640х480 и попытаться впихнуть в неё терминал.
Хотя... судя по такому маленькому "окошечку", сложновато будет "впихнуть туда невпихуемое" ...
Ошибка при выборе перегруженной функцииРезультат: (1,4) а должен быть - (2,4). Указатель B* не перестает быть указателем, если передается по ссылке
А время было торговым? Лучше всего обратиться в службу поддержки брокера.
Вопрос - объемы, которые показаны в стакане (ФОРТС) - это совокупный объем заявок как на покупку, так и на продажу (buy stop+sell limit, или buy limit+sell stop, если по форексовской терминологии)? Или то, что сверху - красная зона - это только объем sell limit, а в нижней половине стакана - только buy limit?
Другими словами, сверху - тоько лимитные заявки выгоднее продать, а снизу - заявки выгоднее купить, или везде общая сумма продавцов и покупателей?