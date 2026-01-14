Ошибки, баги, вопросы - страница 1115

Добрый день! Прошу прощения, если не по адресу обращаюсь, я новичок в комьюнити. Мой вопрос касательно обновления информации по торговому сигналу на сайте mql5.com . Недавно оформил подписку на 
сигнал veyselErtanCom https://www.mql5.com/ru/signals/32294 Но информация на сайте касптельно действующих открытых позиций перестала обновляться, нет никакой новой динамики ни в одном показателе: в частности, на странице сигнала демонстрируется просадка, из которой автор сигнала вышел позавчера по TP, заверяю как действующий подписчик данного сигнала. Свидетельствует ли это об отключении сигнала от трансляции или ещё о чём-то? Прошу пояснить для дилетанта) 

 VeyselErtanCom

 

Коллеги по ФОРТС, попробуйте пожалуйста воспроизвести баг:

  • открыть чарт SNGP-6.14, М1. Именно в такой конфигурации.
  • поставить вертикальную линию, выделить и подвигать ее влево-вправо.

У меня линия становится невидимой начиная с даты '2014.03.20 10.19' и  позже. Есть такое?  

ps. Вообще вся графика с опорными точками с этой даты пропадает. 

 
Здравствуйте! Подскажите, по какой причине в МТ5 убрали возможность торговать по двум направлениям (SELL и BUY) одновременно, какой логикой руководствовались? Предположим есть советник, который торгует по скользящим: 2 оптимизированы по BUY, другие 2 под SELL. Первая пара подала сигнал на открытие BUY, через некоторое время (или в то же время!!!) вторая подала сигнал на открытие SELL. Результат - нет открытых позиций!!! Что за идиотизм? Или я что-то не понимаю?
 
Платформа неттинговая. Очень много было обсуждений
 
Благодарю за пояснение!
 
Ау, кто-нибудь! Баг не пропадает. Проверьте пожалуйста!
 
Пиши в сервисдеск. У меня такая же беда :)
 
Спасибо. Отправил. #983394 

 

График EURUSD. На ТФ W нанес трендовую линию. Переключил на ТФ H4. Начиная с определенного момента увеличения графика (увеличения, а не смены ТФ) линия пропадает.

WTF? Почему?

EURUSD, H4EURUSD, H4, приближенный

 
Проблема воспроизводится. Пишите в сервисдеск (в профиле). Подробно - точки привязки, последовательность действий.

ps линия пропадает и при перетаскивании графика мышкой.

