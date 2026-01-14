Ошибки, баги, вопросы - страница 1115
VeyselErtanCom
Коллеги по ФОРТС, попробуйте пожалуйста воспроизвести баг:
У меня линия становится невидимой начиная с даты '2014.03.20 10.19' и позже. Есть такое?
ps. Вообще вся графика с опорными точками с этой даты пропадает.
Здравствуйте! Подскажите, по какой причине в МТ5 убрали возможность торговать по двум направлениям (SELL и BUY) одновременно, какой логикой руководствовались? Предположим есть советник, который торгует по скользящим: 2 оптимизированы по BUY, другие 2 под SELL. Первая пара подала сигнал на открытие BUY, через некоторое время (или в то же время!!!) вторая подала сигнал на открытие SELL. Результат - нет открытых позиций!!! Что за идиотизм? Или я что-то не понимаю?
Платформа неттинговая. Очень много было обсуждений
Ау, кто-нибудь! Баг не пропадает. Проверьте пожалуйста!
Пиши в сервисдеск. У меня такая же беда :)
Спасибо. Отправил. #983394
График EURUSD. На ТФ W нанес трендовую линию. Переключил на ТФ H4. Начиная с определенного момента увеличения графика (увеличения, а не смены ТФ) линия пропадает.
WTF? Почему?
Проблема воспроизводится. Пишите в сервисдеск (в профиле). Подробно - точки привязки, последовательность действий.
ps линия пропадает и при перетаскивании графика мышкой.