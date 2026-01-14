Ошибки, баги, вопросы - страница 1117

Новый комментарий
 
Renat:

Да, идет работа над переносом MQL4 базы кодов в новый движок MQL5 сайта.

Мы работаем над унификацией платформ. 

А оплата за рейтинг начислена будет? У меня к тому же рейтинг слетел примерно на сотню (точной цифры не помню, но по-моему где-то в районе). И оплаты не было за скачивание моих индикаторов.
[Удален]  
Кредиты: -2.93 (
 
artmedia70:
А оплата за рейтинг начислена будет? У меня к тому же рейтинг слетел примерно на сотню (точной цифры не помню, но по-моему где-то в районе). И оплаты не было за скачивание моих индикаторов.
Вроде уже была такая ситуация, всем все вернули, не переживайте ;)
 

Хотел установить МТ5 но тут вот всплывает такое окошко. Первый раз такое за всю историю, сейчас у меня установлено более 10 терминалов и все хорошо.


 
Zeleniy:

Хотел установить МТ5 но тут вот всплывает такое окошко. Первый раз такое за всю историю, сейчас у меня установлено более 10 терминалов и все хорошо.


Это технические проблемы на сервере или что?
 
Zeleniy:
Хотел установить МТ5 но тут вот всплывает такое окошко. Первый раз такое за всю историю, сейчас у меня установлено более 10 терминалов и все хорошо.

Попробуйте в поля "Сервер", "Логин" и "Пароль" ввести по три, например, любые цифры (запоминать их для дальнейшего не требуется).

Мне этот способ помогал, когда сталкивалась с таким окошком при установке МТ5 или МТ4.


Если это не подействует, попробуйте отключить на время установки защитные программы на компе (фаервол или антивирусник).

 
DiPach:

Попробуйте в поля "Сервер", "Логин" и "Пароль" ввести по три, например, любые цифры (запоминать их для дальнейшего не требуется).

Мне этот способ помогал, когда сталкивалась с таким окошком при установке МТ5 или МТ4.


Если это не подействует, попробуйте отключить защитные программы на компе (фаервол или антивирусник).

Я просто хочу еще разобраться, вдруг это у них технические проблемы, потому что я точно уверен, я ничего не менял и не устанавливал\удалял на ноутбуке и все было до этого отлично, да и вообще за много лет первый раз столкнулся с проблемами терминала.
 
Zeleniy:
Я просто хочу еще разобраться, вдруг это у них технические проблемы, потому что я точно уверен, я ничего не менял и не устанавливал\удалял на ноутбуке и все было до этого отлично, да и вообще за много лет первый раз столкнулся с проблемами терминала.
А ввод цифр помог?
 
DiPach:
А ввод цифр помог?

Они ввелись но не может найти наилучшую точку доступа, также при отмене прокси сервера, тоже не может найти.

Так то у меня установлено больше 10 терминалов и причем от MQ  а не сторонних брокеров. Да и вообще по 10 раз в неделю переустанавливал терминалы.

 
Все разобрался, у меня установочный файл было ему больше месяца, сейчас скачал новый и все заработало, ни как не думал, что и установочный фаил меняется, ведь он потом качает нужные файлы.
1...111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124...3695
Новый комментарий