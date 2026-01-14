Ошибки, баги, вопросы - страница 1117
Да, идет работа над переносом MQL4 базы кодов в новый движок MQL5 сайта.
Мы работаем над унификацией платформ.
А оплата за рейтинг начислена будет? У меня к тому же рейтинг слетел примерно на сотню (точной цифры не помню, но по-моему где-то в районе). И оплаты не было за скачивание моих индикаторов.
Хотел установить МТ5 но тут вот всплывает такое окошко. Первый раз такое за всю историю, сейчас у меня установлено более 10 терминалов и все хорошо.
Попробуйте в поля "Сервер", "Логин" и "Пароль" ввести по три, например, любые цифры (запоминать их для дальнейшего не требуется).
Мне этот способ помогал, когда сталкивалась с таким окошком при установке МТ5 или МТ4.
Если это не подействует, попробуйте отключить на время установки защитные программы на компе (фаервол или антивирусник).
Я просто хочу еще разобраться, вдруг это у них технические проблемы, потому что я точно уверен, я ничего не менял и не устанавливал\удалял на ноутбуке и все было до этого отлично, да и вообще за много лет первый раз столкнулся с проблемами терминала.
А ввод цифр помог?
Они ввелись но не может найти наилучшую точку доступа, также при отмене прокси сервера, тоже не может найти.
Так то у меня установлено больше 10 терминалов и причем от MQ а не сторонних брокеров. Да и вообще по 10 раз в неделю переустанавливал терминалы.