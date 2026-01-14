Ошибки, баги, вопросы - страница 1116
При запуске тестирования постоянно наблюдаю такое:
2014.03.28 17:12:28 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
2014.03.28 17:12:38 Core 1 tester agent authorization error
2014.03.28 17:12:38 Core 1 connection closed
Возможность протестировать предоставляется скорее в виде исключения. Удаленные агенты отключены, антивируса нет.
Как это лечится?
Перепсот, но может быть здесь быстрее ответят:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопросы от начинающих
C-4, 2014.03.28 13:23
Кто-нибудь может мне объяснить почему приведенный код не работает в тестере, в то время как в реал-тайм он работает!!? Конкретно интересует, почему в тестере после HistorySelect(0, TimeCurrent()) не доступны свойства HistoryOrderGetInteger...
Скриншот в тестере стратегий:
Скриншот в реал-тайм на демо:
p.s. Что интересно, первый ордер в тестере обрабатывается корректно, а остальные уже нет. И еще, если расскоментировать HistroryOrderSelect(ticketOrder) то в реал-тайм начнет вываливаться соообщение что ордер не был выбран, а в тестере стратегий наоборот, все начнет работать, за исключением первого ордера.
Пояснительный скрин к заявке #986216
А правильно ли работает встроенная строковая функция StringSplit ?
выдает следующий результат:
Получается, что символ '|' в случае "|A" разделяет пустую строку и A, а в случае "B|" - не разделяет B и пустую строку. Но если это разделитель, то он должен что-то разделять, иначе нет различия между "|A|B|" и "|A|B" и в тоже время есть различие, между "|A|B|" и "A|B|" . И если в одном случае допускаются пустые строки, то и в другом случае они должны допускаться.
Разделяет правильно, но не до конца. В конце надо бы тоже пустой токен выдавать.
Поставил в сервисдеск.
Чой-то не того у меня с рейтингом, вроде слетел счетчик скачиваний кодов.
Упс, а это не ошибка по ходу... В рейтинг добавили коды с MQL4?
Да, идет работа над переносом MQL4 базы кодов в новый движок MQL5 сайта.
Мы работаем над унификацией платформ.
