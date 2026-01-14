Ошибки, баги, вопросы - страница 1113
В связи с чем появляется предупреждение в данной строчке?
possible loss of data due to type conversion
Данная функция возвращает тип long, а у вас digits имеет тип int.
Нужно так:
или так:
Спасибо, теперь все нормально.
В справке, кстати, почему-то пишет int
SYMBOL_DIGITS
Количество знаков после запятой
int
Может подробнее примером написать, какую именно ошибку вы допускаете.
Далее переключаюсь в MetaTrader, запускаю этот скрипт и во вкладке "Эксперты" вижу новую запись: 'AAA.mq5' successfully compiled (то, что она новая - видно по времени), при этом сам скрипт не выполняется. Фактически MetaTrader знает, что последняя попытка компиляции - неудачна, но выдает противоречивое сообщение.
подскажите в чем может быть проблема, подписался на сигнал, появился значок, что включено автоматическое копирование сделок, а сделки не копируются.
А что пишется в журнале терминала?
Приведите логи, пожалуйста.
А что так канает?
