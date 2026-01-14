Ошибки, баги, вопросы - страница 1113

silhouette:

В связи с чем появляется предупреждение в данной строчке? 

possible loss of data due to type conversion

Данная функция возвращает тип long, а у вас digits имеет тип int.

Нужно так:

int digits=(int)SymbolInfoInteger(m_symbol,SYMBOL_DIGITS);

 или так:

long digits=SymbolInfoInteger(m_symbol,SYMBOL_DIGITS);
 
vicmos:

Данная функция возвращает тип long, а у вас digits имеет тип int.

Нужно так:

 или так:

Спасибо, теперь все нормально.

В справке, кстати, почему-то пишет int

SYMBOL_DIGITS

Количество знаков после запятой

int

 
alexey_pak:
Может подробнее примером написать, какую именно ошибку вы допускаете.
Например такую: (подразумевается, что до этого я компилировал этот же скрипт без ошибок и запускал на выполнение)
void OnStart()
{
\       Print( TimeCurrent());
}

Далее переключаюсь в MetaTrader, запускаю этот скрипт и во вкладке "Эксперты" вижу новую запись: 'AAA.mq5' successfully compiled (то, что она новая - видно по времени), при этом сам скрипт не выполняется. Фактически MetaTrader знает, что последняя попытка компиляции - неудачна, но выдает противоречивое сообщение.

 
Доброго времени суток! Люди добрые =), подскажите! В маркете есть советник, на тесте показывает хорошие результаты, но отзывы плохие! В общем вопрос - можно ли советника заточить именно под тест, а на реале он будет вести себя абсолютно иначе!? Ведь на сколько я понимаю тест лишь находит точки входа согласно алгоритму и исполняет/закрывает ордера.
 
можно
 
подскажите в чем может быть проблема, подписался на сигнал, появился значок, что включено автоматическое копирование сделок, а сделки не копируются.  
 
dbc220:
подскажите в чем может быть проблема, подписался на сигнал, появился значок, что включено автоматическое копирование сделок, а сделки не копируются.  

А что пишется в журнале терминала?

Приведите логи, пожалуйста.

 
Invalid EX5 file (8)
#define MACRO( s )              (s + ";" + s)

void OnStart()
{
        ushort ch = ::StringGetCharacter( MACRO( NULL ), 0 );
}
 
A100:

А что так канает?

ushort ch = ::StringGetCharacter( NULL + ";" + NULL, 0 );
 
TheXpert:

А что так канает?

А в чем разница? А потом - это ошибка выполнения, а не компиляции
