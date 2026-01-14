Ошибки, баги, вопросы - страница 1121
В том то и дело, подписан уже не первый день, платформы работают на VPS
Сигнал - https://www.mql5.com/ru/signals/27216
может была у кого такая проблема, установил терминал (МТ4 билд 625) и когда запускаю, на экране появляется белое окно терминала (никаких графиков и инструментов нет) буквально на долю секунды и тут же закрывается..ещё видно меню терминала(File/View/Tools/Help). , а 509 работают. процессор Intel Celeron G530 Windows 8 64, а вот на Core2Duo Windows 8 32 терминал с билдом 625 работает.
У вас разница в депозитах в 622раза. И лот открывается минимальным обьмом 0.01. Провайдер сеточник открывает много ордеров и вашего депозита не хватает, чтобы скопировать эти позиии. В этом случае происходит пересинхронизация и сделки закрываются с минусом, чтобы попытаться открыть новые. Вам лучше поискать более подходящий сигнал, соответствующий вашему депозиту.
То, что депозит меньше, это понятно... объем поэтому не 0,5 или 0,3 а 0,01 (минималка так сказать) Но вот зачем закрывать позиции для открытия новых, это как-то не логично... Если депозит еще позволяет поддерживать открытые позиции, зачем что-то закрывать, непонятно. Мой депозит неделю назад выдерживал просадку депозита автора в 3 раза больше и ничего не закрывалось.. просто не открывались новые и это логично
Судя по логам свободных средств не было достаточно и пошла пересинхронизация, т.к. опасно оставлять открытые ордера у подписчика. У вас очень большая разница в депозитах, поэтому невозможно гарантировать копирование сигнала. Логично не открывать новые позиции, но тогда нарушится ММ и позиции подписчика и провайдера не будут совпадать.
Вопрос знатокам:
могут ли локальные переменные методов производного класса скрывать
приватные члены-данные базового класса?
Если всё-таки не могут, то вопрос к разработчикам:
можно ли исключить в дальнейшем из компилятора предупреждения подобного рода?
Тут в процессе ковыряния способов записи данных в файл из тестера вот какая ошибка попалась (сокращено, т.к. не влезало):
То есть я, конечно, понимаю, что эта ошибка - закономерный результат моей криворукости. И в любом случае ее получилось быстро исправить (проблема была в попытке передать не-строковые данные в FileWrite через третью функцию, если надо - могу описать подробнее). Но выглядит ошибка не особо понятно и малость пугающе :) и компилятор нигде не намекает, что она ожидается. Может, стоит хотя бы варнинг какой-нибудь прикрутить, что ли...
Тоже возник такой crash. Возникает при запуске скрипта, если не сопадает build Терминала (910) и Компилятора(921)
можно ли исключить в дальнейшем из компилятора предупреждения подобного рода?
Я бы на месте компилятора выдал бы здесь другое предупреждение: int n = 0; - неиспользуемая переменная