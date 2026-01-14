Ошибки, баги, вопросы - страница 1109
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А почему у меня в одном MetaQuotes-Demo терминале 910 во вкладке "Новости" есть столбец "Время"
а в другом таком же, но на другом компьютере - нет ?
и меню "Категории" отличаются. Компьютеры идентичные, OS=Windows 7. Эксперты не запущены. В Брокерских терминалах 880 на физически разных компьютерах при прочих равных условиях аналогичная картина за исключением того, что меню "Категории" - совпадают.
А почему ошибка?
не константная a.f( z ) сам указатель В::a изменить не может, а может изменить только объект A на который он указывает. Но объект А не является членом B, а значит не является его предметом защиты от изменения. Если заменить . на -> то в С++ все компилируется без ошибок. Если было бы объявленотогда да - нельзя менять не только указатель на объект, но и сам объект и была бы ошибка
Попробуйте открыть прилагаемый файл err1.mqh в MetaEditor=910
Предполагается OS=Windows 7\32, что err1.mqh и err2.mqh существуют и маршрут включения err2.mqh в err1.mqh указан верно (или они находятся в одной папке), а также следующие настройки MetaEditor
у меня не получается даже открыть. Лишний код исключил, оставил только суть проблемы - несколько строк
Что творится с этой темой? Каждые пять минут форум показывает, что в этой теме есть новые сообщения - но при заходе оказывается, что здесь ничего нет.
P.S. Прекратите бесконечно вносить мелкие правки в свои посты для вывода темы в топ.
А что это за номер журнала из будущего?
А что это за номер журнала из будущего?
ну вот... портал закрылся... нет уже выпуска за эту дату... (((
у меня, во всяком случае.
А когда хранилище будет подключено к MetaEditor4?