Ошибки, баги, вопросы - страница 1111
Доброго времени суток!
Написал советник, торгует сеткой ордеров, вроде ошибки при компиляции исправил, он запускается , но ни одной сделки не открывает! помогите понять в чем дело?
После обновления мт5 до версии 900 его метаэдитор при компиляции кода стал ругаться: '{' - too many initializers на строку:
эта же строчка в mql4 ошибки не вызывает.
:) терминал под хворекс затачивают...
может так "праведнее" ?
может так "праведнее" ?
Кто-нибудь знает, как решить проблему?
Есть комплекс индикаторов, использующих DLL, которая в свою очередь упакована WinLicense
Комплекс без проблем работает под МТ4
Комплекс без проблем работает под МТ5 если его устанавливать на график уже запущенного терминала. При этом если терминал выгрузить, то больше он запускаться не желает - виснет на старте. Соответственно, если перед выгрузкой терминала переключиться на профиль без комплекса, терминал нормально загрузится. Также терминал и комплекс будут нормально работать, если после старта переключиться на профиль с комплексом.
(...или хотя бы подскажите, куда именно обратиться с данной проблемой)
Думаю нужно обращаться в сервисдеск и приложить коды индикаторов.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
MetaQuotes, 2010.03.08 22:02
Любой новый программный продукт неизбежно содержит в себе ошибки, которые не всегда можно выявить даже при самом тщательном тестировании внутри компании. И поэтому мы придаем огромное значение всем сообщениям пользователей о найденных в наших программах проблемах и стараемся ответить на каждое из них.
С целью улучшения обратной связи с конечными клиентами платформы MetaTrader 5, мы реализовали в Профиле каждого пользователя MQL5 Community раздел Сервисдеск. Любой зарегистрированный пользователь может отправить Заявку по той или иной обнаруженной проблеме в нашем продукте.
Для чего предназначен новый раздел, если и до этого любой зарегистрированный пользователь мог написать сообщение об ошибке на форуме? Дело в том, что Сервисдеск непосредственно интегрирован в соответствующий раздел внутренней системы групповой работы TeamWox, которой пользуются наши разработчики. Это означает, что каждый рабочий день в компании MetaQuotes Software Corp. начинается с просмотра поступивших заявок о выявленных проблемах в наших продуктах.
Именно по этой причине мы предлагаем вам сообщать обо всех недочетах непосредственно нашим разработчикам через Сервисдеск. Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Каждая отправленная из Сервисдеск заявка в обязательном порядке рассматривается, и либо закрывается по итогам исправления ошибки, либо откладывается для принятия решения в будущем.
Мы просим вас сообщать о каждой найденной ошибке отдельно оформленной заявкой, при этом придерживаясь определенных правил:
Все описанные рекомендации составлены на нашем собственном многолетнем опыте общения с клиентами компании, и мы будем благодарны вам, если вы будете их придерживаться. Сообщайте, пожалуйста, нам о найденных ошибках, только вместе с вами мы можем найти их и исправить в кратчайшие сроки. Мы постараемся с вашей помощью создать лучший торговый терминал для вас!
- Заявка содержит описание только одной проблемы, это позволит сконцентрироваться на ее решении и не уточнять в процессе ее обработки и обсуждения, что именно было исправлено или не удалось воспроизвести.
- Указывайте в теме заявки краткое описание проблемы, чтобы ее всегда можно было найти в списке среди других заявок.
- В начале заявки кратко опишите выявленную проблему, например:
- Дайте детальное описание действий, которые помогут воспроизвести проблему. Снабжайте при необходимости заявку приложенными скриншотами, на которые ссылайтесь в описании. Например:
- Опишите полученный результат. Например:
- Опишите ожидаемый результат. Например,
- Сообщите необходимые для воспроизводства ошибки детали, например:
- Сообщите дополнительные детали, которые могут помочь в поиске решения. Например,
Можно увеличить ширину столбца "Ссылка" в таблице платежи профиля? Иначе все строки таблицы занимают по две сточки - а это не очень красиво смотрится.
Выдает сомнительное сообщение.
Допустим в МетаEditor компилирую скрипт AAA.mq5
Перехожу в MetaTrader - запускаю - все нормально выводит время
далее редактируя скрипт допускаю ошибку - запускаю снова на компиляцию. Далее снова перехожу в МетаTrader - запускаю скрипт (на ошибку не обращаю внимание) - получаю во вкладке "Эксперты" запись: 'AAA.mq5' successfully compiled
По логике там должна быть запись об ошибке компиляции и красный значок