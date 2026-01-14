Ошибки, баги, вопросы - страница 1108
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во-первых, не Канал Финобаччи, а Канал Фибоначчи.
Во-вторых, есть подозрения, что Вы не набрасывали приложенный мною шаблон перед тем, как устремиться комментировать проблему (маловероятно, но причина может заключаться не в этом, а в разном железе, например, мониторе или видеокарте).
В-третьих, сейчас перепроверил и убедился, что линии пропадают уже начиная с M6.
В-четвёртых, проследите, пожалуйста, изменение присутствия линии при пошаговом уменьшении таймфрейма и сделайте очевидный вывод, что линия не может резко "сбежать" за экран при плавном уходе на младший (то есть соседний) таймфрейм. Я же не с H4 на M5 резко перешёл и недоумеваю: а где же моя линия? Её отход должен быть постепенный, понемногу, а тут она просто исчезает.
Не может при переходе с M10 на M6 линия резко уйти за границы монитора. То есть она явно теряет отображение на графике - собственно визуализацию как таковую, а не уходит за границы видимой области чарта. А в Списке объектов инструмент, конечно, продолжает присутствовать, никто и не спорит.
В Вашем шаблоне Ваши привязки. Естественно я сам накинул канал. Проверил постепенно уменьшая тайфрейм. Канал никуда не улетает с экрана. Билд 900.
Мой шаблон создан на Истории демо-счёта, открытого у MetaQuotes, как ни странно. Далеко ходить не нужно. И скорее было бы странно иметь разные точки привязки, нежели одинаковые. Но если у Вас другой брокер, тогда вполне может быть.
Перешел на демо-MQ сервер.
Применил Ваш шаблон.
Подтверждаю, что на M5 при перетаскивании графика мышью канал то пропадает, то исчезает.
Всем привет,возник такой трабл не могу установить терминал который скачал с вашего сайта скажите с чем это связан.
с интересом наблюдаю нового "зелененького человечка" в редакторе