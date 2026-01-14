Ошибки, баги, вопросы - страница 1108

x100intraday:

 Во-первых, не Канал Финобаччи, а Канал Фибоначчи.

 Во-вторых, есть подозрения, что Вы не набрасывали приложенный мною шаблон перед тем, как устремиться комментировать проблему (маловероятно, но причина может заключаться не в этом, а в разном железе, например, мониторе или видеокарте).

 В-третьих, сейчас перепроверил и убедился, что линии пропадают уже начиная с M6.

 В-четвёртых, проследите, пожалуйста, изменение присутствия линии при пошаговом уменьшении таймфрейма и сделайте очевидный вывод, что линия не может резко "сбежать" за экран при плавном уходе на младший (то есть соседний) таймфрейм. Я же не с H4 на M5 резко перешёл и недоумеваю: а где же моя линия? Её отход должен быть постепенный, понемногу, а тут она просто исчезает.

 

 Не может при переходе с M10 на M6 линия резко уйти за границы монитора. То есть она явно теряет отображение на графике - собственно визуализацию как таковую, а не уходит за границы видимой области чарта. А в Списке объектов инструмент, конечно, продолжает присутствовать, никто и не спорит. 

В Вашем шаблоне Ваши привязки. Естественно я сам накинул канал. Проверил постепенно уменьшая тайфрейм. Канал никуда не улетает с экрана. Билд 900.
 
 Создана заявка #966979, правда, почему-то отправилась как Suggestions, хотя перед отправкой специально выбрал Errors.
 
 Мой шаблон создан на Истории демо-счёта, открытого у MetaQuotes, как ни странно. Далеко ходить не нужно. И скорее было бы странно иметь разные точки привязки, нежели одинаковые. Но если у Вас другой брокер, тогда вполне может быть.
 
Перешел на демо-MQ сервер. 

Применил Ваш шаблон. 

Подтверждаю, что на M5 при перетаскивании графика мышью канал то пропадает, то исчезает. 

 
Всем привет,возник такой трабл не могу установить терминал который скачал с вашего сайта скажите с чем это связан.
 
Приложите, пожалуйста, скриншоты ошибок и подробное описание проблемы.
 

с интересом наблюдаю нового "зелененького человечка" в редакторе


 
Ошибка компиляции
#define AAA//ошибка компиляции
#define AAA //так нормально


 
Ошибка компиляции: cannot to apply function template 
#define MASTER( className ) \
class className {                                              \
public:                                                       \
template<typename T> int Set( T t ) { return ( sizeof( T ) ); } \
};                                                                       

MASTER( A )

class B : public A {
public:
        int     Test( uint var ) { return ( Set( var ) ); }
};
а так
class A {
public:
template<typename T> int Set( T t ) { return ( sizeof( T ) ); }
};                                                                       

class  B : public A {
public:
        int     Test( uint var ) { return ( Set( var ) ); }
};
нормально - а в чем разница?
 
Ошибка есть, но компилятор указывает на другую, а именно на: event handling function not found
#define MCR

#ifdef MCR
        #define NUM             1
#else
        #define NUM             2
#enif //случайная ошибка

void OnStart()
{
        Print( A7 );
}
