Lone_Irbis:

Тут в процессе ковыряния способов записи данных в файл из тестера вот какая ошибка попалась (сокращено, т.к. не влезало):

То есть я, конечно, понимаю, что эта ошибка - закономерный результат моей криворукости. И в любом случае ее получилось быстро исправить (проблема была в попытке передать не-строковые данные в FileWrite через третью функцию, если надо - могу описать подробнее). Но выглядит ошибка не особо понятно и малость пугающе :) и компилятор нигде не намекает, что она ожидается. Может, стоит хотя бы варнинг какой-нибудь прикрутить, что ли... 

Можете исходник в сервисдеск приложить?
 

Ошибка компиляции error 244: tree optimization error

#property library
int f1( int i )
{
    switch ( i ) {
    case  0: return ( 1 );
    default: if ( f2() == 1 ) return ( 3 );
    }
    return ( 0 );
}
int f2() { return ( f1( 0 )); }
build 930
 
Так что,  у всех таймер индикатора чётко запускается из OnInit() при старте терминала?
 
bool  EventSetTimer(
   int  seconds      // количество секунд
   );

Даже если таймер и не создался с первой попытки, что мешает встроить проверку на факт создания таймера (функция ведь булевая)  и придпринимать

несколько попыток создания с проверками? 

 
Подскажите кто-нибудь, как узнать номер ошибки компиляции?
 
ResetLastError();
.
.
.
Print("Ошибка: ",GetLastError());
 
Проверка стоит, а толку. Вы предлагаете делать это в бесконечном цикле?
 

Функция GetLastError предназначена для ошибок выполнения.

Интересуют ошибки компиляции

 
А если нужно описание ошибки то нужно искать в справке MetaEditir'a:

Ошибки компиляции 

 
pronych:
Проверка стоит, а толку. Вы предлагаете делать это в бесконечном цикле?
В бесконечном цикле нет смысла. Сделать ограниченное количество попыток, после чего в функции int  OnInit() вернуть INIT_FAILED.
