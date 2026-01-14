Ошибки, баги, вопросы - страница 1122
Тут в процессе ковыряния способов записи данных в файл из тестера вот какая ошибка попалась (сокращено, т.к. не влезало):
То есть я, конечно, понимаю, что эта ошибка - закономерный результат моей криворукости. И в любом случае ее получилось быстро исправить (проблема была в попытке передать не-строковые данные в FileWrite через третью функцию, если надо - могу описать подробнее). Но выглядит ошибка не особо понятно и малость пугающе :) и компилятор нигде не намекает, что она ожидается. Может, стоит хотя бы варнинг какой-нибудь прикрутить, что ли...
Ошибка компиляции error 244: tree optimization errorbuild 930
Так что, у всех таймер индикатора чётко запускается из OnInit() при старте терминала?
Даже если таймер и не создался с первой попытки, что мешает встроить проверку на факт создания таймера (функция ведь булевая) и придпринимать
несколько попыток создания с проверками?
Функция GetLastError предназначена для ошибок выполнения.
Интересуют ошибки компиляции.
Подскажите кто-нибудь, как узнать номер ошибки компиляции?
А если нужно описание ошибки то нужно искать в справке MetaEditir'a:
Проверка стоит, а толку. Вы предлагаете делать это в бесконечном цикле?