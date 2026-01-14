Ошибки, баги, вопросы - страница 1112
Подскажите, купленный индикатор на Маркете нельзя сохранить на диск?
Вот такой вот вопрос назрел: В течении какого времени можно рассчитывать получить ответ из сервис деска?
Начата: 2014.03.13 15:07, #976227. Прошло 2 рабочих дня в ответ ничего. Хоть бы написали что то "начали смотреть", "проблема серьёзная" или "иди нафиг пятачок"... Ничего нет...
Равно как и закачать обратно ))) Шутка. Он сохраняется у Вас на диске.
В какой папке? Обыскал весь диск - поиск не дал результатов.
файл скачивается в папку клиентского терминала.
как то так
В какой папке? Обыскал весь диск - поиск не дал результатов.
Смысл искать? Все продукты купленные в маркете имеют защиту и привязку к аккаунту.
Выдает сомнительное сообщение.
Допустим в МетаEditor компилирую скрипт AAA.mq5
Перехожу в MetaTrader - запускаю - все нормально выводит время
далее редактируя скрипт допускаю ошибку - запускаю снова на компиляцию. Далее снова перехожу в МетаTrader - запускаю скрипт (на ошибку не обращаю внимание) - получаю во вкладке "Эксперты" запись: 'AAA.mq5' successfully compiled
По логике там должна быть запись об ошибке компиляции и красный значок
В связи с чем появляется предупреждение в данной строчке?
possible loss of data due to type conversion