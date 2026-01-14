Ошибки, баги, вопросы - страница 1112

Подскажите, купленный индикатор на Маркете нельзя сохранить на диск?
 
Joker6035:
Подскажите, купленный индикатор на Маркете нельзя сохранить на диск?
Равно как и закачать обратно ))) Шутка. Он сохраняется у Вас на диске.
 

Вот такой вот вопрос назрел: В течении какого времени можно рассчитывать получить ответ из сервис деска?

Начата: 2014.03.13 15:07, #976227. Прошло 2 рабочих дня в ответ ничего. Хоть бы написали что то "начали смотреть",  "проблема серьёзная" или "иди нафиг пятачок"... Ничего нет...

 
micle:
Равно как и закачать обратно ))) Шутка. Он сохраняется у Вас на диске.
В какой папке? Обыскал весь диск - поиск не дал результатов.
 
Joker6035:
В какой папке? Обыскал весь диск - поиск не дал результатов.

файл скачивается в папку клиентского терминала.



как то так

 
Joker6035:
В какой папке? Обыскал весь диск - поиск не дал результатов.
Смысл искать? Все продукты купленные в маркете имеют защиту и привязку к аккаунту.
 
А может он перенести собрался ? Да какая разница? есть вопрос. на него существует ответ. Никакие правила пока не нарушаются ;)
 
barabashkakvn:
Смысл искать? Все продукты купленные в маркете имеют защиту и привязку к аккаунту.
Там вроде кроме привязки к аккаунту есть и привязка к железу, т.е. если какую-то часть в компе поменял, то требуется новая активация продукта, поэтому и сделали 3 бесплатных активации.
A100:

Выдает сомнительное сообщение.

Допустим в МетаEditor компилирую скрипт AAA.mq5

Перехожу в MetaTrader - запускаю - все нормально выводит время

далее редактируя скрипт допускаю ошибку - запускаю снова на компиляцию. Далее снова перехожу в МетаTrader - запускаю скрипт (на ошибку не обращаю внимание) - получаю во вкладке "Эксперты" запись: 'AAA.mq5' successfully compiled

  По логике там должна быть запись об ошибке компиляции и красный значок

Может подробнее примером написать, какую именно ошибку вы допускаете.
 

В связи с чем появляется предупреждение в данной строчке? 

possible loss of data due to type conversion

int digits=SymbolInfoInteger(m_symbol,SYMBOL_DIGITS);
