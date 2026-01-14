Ошибки, баги, вопросы - страница 1120
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
За сообщения в форуме бонусы начисляются.
Возможно, вы спутали с чем-то другим. Еще важно, что теперь пересчет рейтинга не в рилтайме, а раз в сутки, чтобы проводить полный сквозной аудит.
Ошибка компиляции: } - not all control paths return a valueА в чем ошибка? Если b != 1, то идем дальше в default
Господа, помогите разобраться с работой подписки на сигнал.
У автора все ок, позиции на паре USDCHF закрываются в плюсе, а на моем депо в минусе, причем разное количество позиций, приложил скрин историй на прошедший день.
С чем это связано?
За сообщения в форуме бонусы начисляются.
Возможно, вы спутали с чем-то другим. Еще важно, что теперь пересчет рейтинга не в рилтайме, а раз в сутки, чтобы проводить полный сквозной аудит.
Вопрос к вам Ренат по маркету:
1. почему привязка расчётов сделана только в долларах?
Я думаю удобней и правильней будет дополнить еще функцию выбора валюты в маркете для расчётов.
2.хотелось бы ещё в описании информации о продукте иметь возможность прикрепления файлов в формате ".html"
Господа, помогите разобраться с работой подписки на сигнал.
У автора все ок, позиции на паре USDCHF закрываются в плюсе, а на моем депо в минусе, причем разное количество позиций, приложил скрин историй на прошедший день.
С чем это связано?
Нужны еще и логи терминала.
На счет какого брокера подписываетесь?
Нужны еще и логи терминала.
На счет какого брокера подписываетесь?
У автора - АльфаФорекс, у меня ММСИС и Альпари.
Лог это вкладка "Журнал"? Там много информации, не знаю куда смотреть и главное что искать....
Какие варианты вообще возможны, вернее чаще встречаются?
У автора - АльфаФорекс, у меня ММСИС и Альпари.
Лог это вкладка "Журнал"? Там много информации, не знаю куда смотреть и главное что искать....
Какие варианты вообще возможны, вернее чаще встречаются?
На вкладке журналы Открыть и прикрепить логи за 20140409. У вас цены открытия не совпадает с ценой открытия поставщика - разница 300 пунктов!Возможно вы подписывались когда у поставщика были открытые ордера или у вас пропадало соединение с интернетом.
У вас USDCHF 0.88445
У поставщика USD CHF 0.88120
На вкладке журналы Открыть и прикрепить логи за 20140409. У вас цены открытия не совпадает с ценой открытия поставщика - разница 300 пунктов!Возможно вы подписывались когда у поставщика были открытые ордера или у вас пропадало соединение с интернетом.
У вас USDCHF 0.88445
У поставщика USD CHF 0.88120
В том то и дело, подписан уже не первый день, платформы работают на VPS
Сигнал - https://www.mql5.com/ru/signals/27216
может была у кого такая проблема, установил терминал (МТ4 билд 625) и когда запускаю, на экране появляется белое окно терминала (никаких графиков и инструментов нет) буквально на долю секунды и тут же закрывается..ещё видно меню терминала(File/View/Tools/Help). , а 509 работают. процессор Intel Celeron G530 Windows 8 64, а вот на Core2Duo Windows 8 32 терминал с билдом 625 работает.