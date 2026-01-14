Ошибки, баги, вопросы - страница 1120

GriFFon4ik:
Перестал считаться рейтинг за сообщения на форуме (
Попости еще свой рейтинг в новости. Темы полистай, хоть какая-то польза будет.
 

За сообщения в форуме бонусы начисляются.

Возможно, вы спутали с чем-то другим. Еще важно, что теперь пересчет рейтинга не в рилтайме, а раз в сутки, чтобы проводить полный сквозной аудит.

 

 

Ошибка компиляции: } - not all control paths return a value

int error( int a, int b )
{
        switch ( a ) {
        case 0 :
                if ( b == 1 )
                        return ( 1 );
        default:
                return ( 0 );
        }
}
А в чем ошибка? Если b != 1, то идем дальше в default
 

Господа, помогите разобраться с работой подписки на сигнал.

У автора все ок, позиции на паре USDCHF закрываются в плюсе, а на моем депо в минусе, причем разное количество позиций, приложил скрин историй на прошедший день.

С чем это связано? 

Вопрос к вам Ренат по маркету:

1. почему привязка расчётов сделана только в долларах?

Я думаю удобней и правильней будет дополнить еще функцию выбора валюты в маркете для расчётов.

2.хотелось бы ещё в описании информации о продукте иметь возможность прикрепления файлов в формате ".html"

 
Нужны еще и логи терминала.

На счет какого брокера подписываетесь?

 
У автора - АльфаФорекс, у меня ММСИС и Альпари.

Лог это вкладка "Журнал"? Там много информации, не знаю куда смотреть и главное что искать....

Какие варианты вообще возможны, вернее чаще встречаются? 

На вкладке журналы Открыть и прикрепить логи за 20140409. У вас цены открытия не совпадает с ценой открытия поставщика - разница 300 пунктов!Возможно вы подписывались когда у поставщика были открытые ордера или у вас пропадало соединение с интернетом.

У вас USDCHF 0.88445


У поставщика USD CHF  0.88120

 
В том то и дело, подписан уже не первый день, платформы работают на VPS 

Сигнал - https://www.mql5.com/ru/signals/27216 

Всем привет..извините если не в ту ветку написал.

может была у кого такая проблема, установил терминал (МТ4 билд 625) и когда запускаю, на экране появляется белое окно терминала (никаких графиков и инструментов нет) буквально на долю секунды и тут же закрывается..ещё видно меню терминала(File/View/Tools/Help). , а 509 работают. процессор Intel Celeron G530 Windows 8 64, а вот на Core2Duo Windows 8 32 терминал с билдом 625 работает.


