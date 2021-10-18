Обновился мт4 до 1350 и что-то metaeditor у меня не открывается

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Обновился мт4 до 1350 и что-то metaeditor у меня теперь не открывается

Такая ситуация только у меня, потому что я не привился?))

Или у кого-то тоже не открывается  metaeditor после обновления?

 
У меня открывается.
 
Evgeniy Chumakov #:
У меня открывается.

Терминал обновился при его загрузке?

 
Судя по багрепорту я неспешу обновлять продукты в Маркете.
 
Volodymyr Zubov #:
Судя по багрепорту я неспешу обновлять продукты в Маркете.

У меня Windows 7

Сегодня весь день работал в редакторе всё отлично открывалось
Перезагрузил комп, загрузил терминал, он обновился и теперь я не могу открыть редактор уже больше часа
При вызове грузит но не открывает

Так же и напрямую не открывает


 

У пеня проблем нет.


 
После обновления зависло всё. 
 
456gh88k #:
После обновления зависло всё. 

Убрал авто обновление и перенёс всё в папку мт4 предыдущей версии, теперь работает всё как часики))

 
День добрый мужики....тоже уже полночи бьюсь с метаэдитором....чтоб его...
 
Видимо модератор удалил сообщение( ссылка на сторонний ресурс)...этот вопрос после ночи поиска я решил...пишите в личку, если нужна помощь...С, уважением, Сергей...
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