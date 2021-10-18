Обновился мт4 до 1350 и что-то metaeditor у меня не открывается
У меня открывается.
Судя по багрепорту я неспешу обновлять продукты в Маркете.
Volodymyr Zubov #:
Судя по багрепорту я неспешу обновлять продукты в Маркете.
Судя по багрепорту я неспешу обновлять продукты в Маркете.
У меня Windows 7
Сегодня весь день работал в редакторе всё отлично открывалось
Перезагрузил комп, загрузил терминал, он обновился и теперь я не могу открыть редактор уже больше часа
При вызове грузит но не открывает
Так же и напрямую не открывает
У пеня проблем нет.
После обновления зависло всё.
День добрый мужики....тоже уже полночи бьюсь с метаэдитором....чтоб его...
Видимо модератор удалил сообщение( ссылка на сторонний ресурс)...этот вопрос после ночи поиска я решил...пишите в личку, если нужна помощь...С, уважением, Сергей...
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Обновился мт4 до 1350 и что-то metaeditor у меня теперь не открывается
Такая ситуация только у меня, потому что я не привился?))
Или у кого-то тоже не открывается metaeditor после обновления?