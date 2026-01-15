Ошибки, баги, вопросы - страница 1889
Это баг или я чето-то не понимаю? обычный советник по параболику, ставит стоп ордер на прошлой точке, в случае с бай с учетом спреда.
И вот цена (Ask) дошла до цены ордера 57781, но ордер не открывается.
В чем ошибка выполнения
если сделать так:
т.е. приведение к родителю, то все проходит корректно, видимо в структуре языка очень существенные изменения прошли и теперь производный тип однозначно не тип предок.
Проверил на С++:
приведение объекта родительского класса к типу производного отрабатывается корректно, т.е. какая то ошибка в механизме MQL5 с приведением типов, если конечно так не было задумано.
В чем ошибка выполнения
Если Вы не проверяете, что возвращает dynamic_cast, то его использование не имеет смысла.
если сделать так:
т.е. приведение к родителю, то все проходит корректно, видимо в структуре языка очень существенные изменения прошли и теперь производный тип однозначно не тип предок.
Если Вы не проверяете, что возвращает dynamic_cast, то его использование не имеет смысла.
Спасибо, в моем примере NULL возвращает. Почему так происходит?
Могли бы Вы привести практичный пример использования данной фишки?
Разработчики используют ее только в Graphic.mqh следующим образом
При этом у них такие определения классов/объектов
Т.е. они приводят родительский указатель к потомку. Ну так и в своем примере ровно это и делаю! Где загвоздка?
Указатель на родительский класс фактически может содержать указатель на потомка.
Указатель на родительский класс фактически может содержать указатель на потомка.
Спасибо, въехал!
а я так и не понял, почему в MQL невозможно приведение указателя к типу указателя класса наследника, а в С++ это возможно, разъясните плз это баг в MQL или так и должно быть?
в С++ это возможно, разъясните плз это баг в MQL или так и должно быть?