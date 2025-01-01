ДокументацияРазделы
AddBefore

Добавляет элемент в двунаправленный список до указанного узла.

Версия для добавления элемента по значению.

CLinkedListNode<T>* AddBefore(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // узел, до которого следует добавление
   T                    value        // добавляемый элемент 
   );

Возвращаемое значение

Возвращает указатель на добавленный узел.

Версия для добавления элемента как сформированного узла по значению.

bool AddBefore(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // узел, до которого следует добавление
   CLinkedListNode<T>*  new_node     // добавляемый узел 
   );

Параметры

*node

[in]  Узел двунаправленного списка, до которого будет добавлен новый элемент.

value

[in]  Элемент для добавления.

*new_node

[in]  Узел для добавления.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.