AddBefore

Добавляет элемент в двунаправленный список до указанного узла.

Версия для добавления элемента по значению.

CLinkedListNode<T>* AddBefore(

CLinkedListNode<T>* node,

T value

);

Возвращаемое значение

Возвращает указатель на добавленный узел.

Версия для добавления элемента как сформированного узла по значению.

bool AddBefore(

CLinkedListNode<T>* node,

CLinkedListNode<T>* new_node

);

Параметры

*node

[in] Узел двунаправленного списка, до которого будет добавлен новый элемент.

value

[in] Элемент для добавления.

*new_node

[in] Узел для добавления.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.