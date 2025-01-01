Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCLinkedList<T>Find AddAddAfterAddBeforeAddFirstAddLastCountHeadFirstLastContainsCopyToClearRemoveRemoveFirstRemoveLastFindFindLast Find Ищет первое вхождение заданного значения в двунаправленный список. CLinkedListNode<T>* Find( T value // искомое значение ); Параметры value [in] Искомое значение. Возвращаемое значение Возвращает указатель на первый найденный узел, содержащий искомое значение в случае успеха, иначе NULL. RemoveLast FindLast