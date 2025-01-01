ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCLinkedList<T>Find 

Find

Ищет первое вхождение заданного значения в двунаправленный список.

CLinkedListNode<T>* Find(
    value     // искомое значение
   );

Параметры

value

[in]  Искомое значение.

Возвращаемое значение

Возвращает указатель на первый найденный узел, содержащий искомое значение в случае успеха, иначе NULL.