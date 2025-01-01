Find

Ищет первое вхождение заданного значения в двунаправленный список.

CLinkedListNode<T>* Find(

T value

);

Параметры

value

[in] Искомое значение.

Возвращаемое значение

Возвращает указатель на первый найденный узел, содержащий искомое значение в случае успеха, иначе NULL.