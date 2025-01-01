ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCLinkedList<T>FindLast 

FindLast

Ищет последнее вхождение заданного значения в двунаправленный список.

CLinkedListNode<T>* FindLast(
   T  value     // искомое значение
   );

Параметры

value

[in]  Искомое значение.

Возвращаемое значение

Возвращает указатель на последний найденный узел, содержащий искомое значение, в случае успеха, иначе NULL.