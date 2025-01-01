Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCLinkedList<T>FindLast AddAddAfterAddBeforeAddFirstAddLastCountHeadFirstLastContainsCopyToClearRemoveRemoveFirstRemoveLastFindFindLast FindLast Ищет последнее вхождение заданного значения в двунаправленный список. CLinkedListNode<T>* FindLast( T value // искомое значение ); Параметры value [in] Искомое значение. Возвращаемое значение Возвращает указатель на последний найденный узел, содержащий искомое значение, в случае успеха, иначе NULL. Find CQueue<T>