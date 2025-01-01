AddLast

Добавляет элемент в конец двунаправленного списка.

Версия для добавления элемента по значению.

CLinkedListNode<T>* AddLast(

T value

);

Возвращаемое значение

Возвращает указатель на добавленный узел.

Версия для добавления элемента, как сформированного узла по значению.

bool AddLast(

CLinkedListNode<T>* node

);

Параметры

value

[in] Элемент для добавления.

*node

[in] Узел для добавления.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.