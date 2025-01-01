ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCLinkedList<T>AddLast 

AddLast

Добавляет элемент в конец двунаправленного списка.

Версия для добавления элемента по значению.

CLinkedListNode<T>* AddLast(
    value                      // элемент для добавления
   );

Возвращаемое значение

Возвращает указатель на добавленный узел.

Версия для добавления элемента, как сформированного узла по значению.

bool AddLast(
   CLinkedListNode<T>*  node     // узел для добавления
   );

Параметры

value

[in]  Элемент для добавления.

*node

[in]  Узел для добавления.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.