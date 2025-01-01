- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
AddLast
Добавляет элемент в конец двунаправленного списка.
Версия для добавления элемента по значению.
|
CLinkedListNode<T>* AddLast(
Возвращаемое значение
Возвращает указатель на добавленный узел.
Версия для добавления элемента, как сформированного узла по значению.
|
bool AddLast(
Параметры
value
[in] Элемент для добавления.
*node
[in] Узел для добавления.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.