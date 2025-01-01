CopyTo

Копирует все пары "ключ — значение" из хэш-таблицы в указанные массивы, начиная с определенного индекса.

Версия для копирования хэш-таблицы в массив пар "ключ — значение".

int CopyTo(

CKeyValuePair<TKeyTValue>*& dst_array[],

const int dst_start=0

);

Версия для копирования хэш-таблицы в отдельные массивы для ключей и значений.

int CopyTo(

TKey& dst_keys[],

TValue& dst_values[],

const int dst_start=0

);

Параметры

*&dst_array[]

[out] Массив, в который будут записаны все пары из хэш-таблицы.

&dst_keys[]

[out] Массив, в который будут записаны все ключи из хэш-таблицы.

&dst_values[]

[out] Массив, в который будут записаны все значения из хэш-таблицы.

dst_start=0

[in] Индекс массива, с которого начинается копирование.

Возвращаемое значение

Возвращает количество скопированных пар "ключ — значение".