Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCHashMap<TKey,TValue>CopyTo 

CopyTo

Копирует все пары "ключ — значение" из хэш-таблицы в указанные массивы, начиная с определенного индекса.

Версия для копирования хэш-таблицы в массив пар "ключ — значение".

int CopyTo(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*&  dst_array[],     // массив для записи пар "ключ — значение"
   const int                    dst_start=0      // начальный индекс для записи
   );

Версия для копирования хэш-таблицы в отдельные массивы для ключей и значений.

int CopyTo(
   TKey&      dst_keys[],                        // массив для записи ключей
   TValue&    dst_values[],                      // массив для записи значений
   const int  dst_start=0                        // начальный индекс для записи
   );

Параметры

*&dst_array[]

[out]  Массив, в который будут записаны все пары из хэш-таблицы.

&dst_keys[]

[out]  Массив, в который будут записаны все ключи из хэш-таблицы.

&dst_values[]

[out]  Массив, в который будут записаны все значения из хэш-таблицы.

dst_start=0

[in]  Индекс массива, с которого начинается копирование.

Возвращаемое значение

Возвращает количество скопированных пар "ключ — значение".