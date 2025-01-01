ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCHashMap<TKey,TValue>TryGetValue 

TryGetValue

Получает элемент из хэш-таблицы по заданному ключу.

bool TryGetValue(
   TKey     key,      // ключ
   TValue&  value     // переменная для записи значения
   );

Параметры

key

[in]  Ключ.

&value

[out]  Переменная, в которую будет записано указанное значение пары "ключ — значение".

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.