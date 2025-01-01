Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCHashMap<TKey,TValue>TryGetValue AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue TryGetValue Получает элемент из хэш-таблицы по заданному ключу. bool TryGetValue( TKey key, // ключ TValue& value // переменная для записи значения ); Параметры key [in] Ключ. &value [out] Переменная, в которую будет записано указанное значение пары "ключ — значение". Возвращаемое значение Возвращает true в случае успеха, иначе false. Remove TrySetValue