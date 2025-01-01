Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCHashMap<TKey,TValue>ContainsValue AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsValue Определяет, содержит ли хэш-таблица пару "ключ — значение" с указанным значением. bool ContainsValue( TValue value // значение ); Параметры value [in] Значение. Возвращаемое значение Возвращает true, если в хэш-таблице есть пара "ключ — значение" с указанным значением, иначе false. ContainsKey CopyTo