ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаКоллекции данныхCArrayShortShutdown 

Shutdown

Очищает массив с полным освобождением памяти.

bool  Shutdown()

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если произошла ошибка.

Пример:

//--- example for CArrayShort::Shutdown()
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- shutdown array
   if(!array.Shutdown())
     {
      printf("Shutdown error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }
