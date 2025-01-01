ДокументацияРазделы
InsertArray

Вставляет в массив элементы из другого массива с указанногй позиции.

bool  InsertArray(
   const short&  src[],     // массив-источник 
   int            pos        // позиция
   )

Параметры

src[]

[in]  ссылка на массив-источник элементов для вставки

pos

[in]  позиция в массиве для вставки

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если нет возможности вставить элементы.

Пример:

//--- example for CArrayShort::InsertArray(const short &[],int)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
short src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- insert another array
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Array inserting error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }