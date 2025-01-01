Resize

Устанавливает новый (меньший) размер массива.

bool Resize(

int size

)

Параметры

size

[in] Новый размер массива.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если была попытка установить размер меньше нуля.

Примечание

Изменение размера массива позволяет оптимально использовать память. Лишние элементы справа теряются. Для уменьшения фрагментации памяти, изменение размеров массива производится с шагом ранее заданным через метод Step(int), либо 16 (по умолчанию).

Пример: