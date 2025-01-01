ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаКоллекции данныхCArrayCharType 

Type

Получает идентификатор типа массива.

virtual int  Type() const

Возвращаемое значение

Идентификатор типа массива (для CArrayChar - 77).

Пример:

//--- example for CArrayChar::Type()
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- get array type
   int type=array.Type();
   //--- delete array
   delete array;
  }