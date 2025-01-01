- Reserve
SearchLast
Ищет последний элемент равный образцу в сортированном массиве.
int SearchLast(
Параметры
element
[in] Образец элемента для поиска в массиве.
Возвращаемое значение
Позиция найденного элемента в случае успеха, -1 – если элемент не найден.
Пример:
//--- example for CArrayShort::SearchLast(short)