Документация
Справочник MQL5 Стандартная библиотека Панели и диалоги CBmpButton BmpOffName 

BmpOffName (метод Get)

Получает имя bmp-файла отображения элемента в состоянии OFF.

string  BmpOffName()  const

Возвращаемое значение

Имя bmp-файла отображения элемента в состоянии OFF.

BmpOffName (метод Set)

Устанавливает имя bmp-файла для отображения элемента в состоянии OFF.

bool  BmpOffName(
   const string  name      // имя файла
   )

Параметры

name

[in]  Имя bmp-файла для отображения элемента в состоянии OFF.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.